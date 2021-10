Guido Bellido: “Quienes no lucharon por la constituyente no se comprometerán”

Guido Bellido, congresista de Perú Libre y ex primer ministro, se pronunció luego de que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, declarara en una entrevista concedida el último viernes que la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna “no es una de las prioridades de este Gobierno en este momento”, debido a que primero se atenderá la respuesta frente a la pandemia de la COVID-19, el retorno a clases presenciales y la reactivación económica.

“ El pueblo jamás renunciará. Quienes no lucharon por la (asamblea) constituyente no se comprometerán ”, indicó Bellido en un tuit en el que adjuntó las declaraciones del vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, donde afirmó que no cumplir con una de las principales promesas de campaña del ahora presidente de la República, Pedro Castillo, “significa traición”.

Tuit de Guido Bellido sobre postergar pedido de una nueva constitución. Foto: Twitter

En horas de la mañana de esta jornada, Waldemar Cerrón, congresista y portavoz del partido oficialista, reiteró que no está de acuerdo con la conformación del nuevo gabinete ministerial y que es “traición” no cumplir o desarrollar los mecanismos para la reforma total de la Constitución Política del Perú.

PUEDES VER: Comisión de Constitución aprueba dictamen que interpreta cuestión de confianza

“ Cuando nosotros hacemos una promesa a nivel nacional en campaña electoral de primera y segunda vuelta, nosotros hacemos esa promesa al pueblo (nueva constitución). No hacerla, no desarrollarla, significa traición ”, señaló. Cerrón Rojas también precisó que la afirmación de Vásquez Chuquilin no podría ser catalogada como “traición” debido a que “nunca se comprometió con el cambio de constitución en campaña, nosotros sí”.

Pedro Castillo simplemente dijo “hemos decidido renovar”, afirma Bellido

Guido Bellido reveló que el presidente de la República, Pedro Castillo, le solicitó su renuncia al cargo de primer ministro en horas de la mañana del miércoles 6 de octubre, día en que juró Mirtha Vásquez como nueva jefa de la PCM. El congresista de Perú Libre también precisó que el mandatario no le brindó las razones por las que decidió prescindir de sus servicios en el Ejecutivo.