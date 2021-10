Betssy Chávez afirma que un grupo de la bancada de Perú Libre dará la confianza al gabinete

Betssy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, restó importancia al rechazo que manifestó un sector de la bancada de Perú Libre, liderado por el vocero Waldemar Cerrón, al nuevo Consejo de Ministros que lidera Mirtha Vásquez, quien asumió el puesto tras la renuncia del congresista oficialista Guido Bellido, a pedido del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Nosotros hemos venido trabajando siempre de la mano con la bancada. El día de la designación, que fue el 6 de octubre, yo recibí la llamada de mis colegas congresistas. El día 7 me reuní con la bancada en la tarde con un grupo de la bancada. Han dado a conocer el voto de confianza ”, declaró Chávez desde Tacna a Canal N.

Chávez Chino, quien ingresó al Ejecutivo en reemplazo del cuestionado exministro Iber Maraví, aseguró que miembros de Perú Libre como “Guillermo Bermejo —que es una persona que tiene una posición muy clara y contundente dentro de la bancada—, el colega (Roberto) Kamiche, (Víctor) Cutipa, Katy Ugarte y Samuel Coayla”, le expresaron su respaldo.

“Hay muchos colegas que van a apoyar (al Consejo de Ministros de Mirtha Vásquez). Yo entiendo que finalmente el trabajo, que tenemos desde este nuevo gabinete ministerial, es tender esos puentes de diálogo, esos consensos (con las bancadas), que es algo que siempre lo hemos indicado ”, agregó la también parlamentaria.

Chávez: “Tenemos que seguir trabajando”

Betssy Chávez también aseveró que el nuevo gabinete ministerial debe seguir laborando, con miras a obtener el voto de confianza de las diferentes agrupaciones parlamentarias que conforman el Parlamento.

“Nosotros como ministros tenemos que seguir trabajando por nuestras carteras, el Perú no debe parar. Hay que continuar con el trabajo que se ha realizado y estamos enfocados en eso”, acotó.

En relación a las acusaciones contra el ministro del Interior, Luis Barranzuela Vite, Chávez aseguró desconocer el contenido de las denuncias.

“No tengo conocimiento, me acabo de enterar en estos momentos, mal haría yo en dar un comentario sino tengo conocimiento y no he leído nada. En todo caso, el ministro tendrá que responder, habrá que preguntarle ”, anotó.

Pedido de indulto a Humala no es prioridad

La encargada del MTPE se refirió al pedido del ex primer ministro Guido Bellido de otorgar un indulto al “mayor Antauro” Humala, quien cumple una condena de 19 años de prisión por los delitos de rebelión, secuestro y homicidio calificado cometidos en el Andahuaylazo.