Waldemar Cerrrón sobre gabinete Vásquez: “No estamos de acuerdo, pero los dejaremos trabajar”

El congresista por Perú Libre Waldemar Cerrón se volvió a pronunciar sobre la designación de nuevos miembros en el Consejo de Ministros. El último 6 de octubre, cuando el presidente Pedro Castillo tomó juramento a los ministros ingresantes, el vocero del partido oficialista manifestó su rechazo y el de su bancada hacia el nuevo gabinete. No obstante, ahora aseguró que, después de reflexionar y “pensar en el bien del país”, han decidido ver cómo trabajan.

“El desarrollo político emergente se da cada día, cada semana y vamos a evaluar eso. Ahora sería precipitado hacerlo. A diferencia de la derecha o de la oposición que no quiso darle un respiro al presidente , porque a los cinco días ya estaba presentando mociones e investigaciones, nosotros vamos a mostrarles que podemos no estar de acuerdo, pero los dejaremos trabajar. Porque se trata del país, no de una persona”, declaró Cerrón Rojas para Canal N.

Cuestionado sobre una publicación que el legislador realizó la misma noche de la juramentación de los nuevos ministros —en el que habla de una traición—, este respondió que no se trata de una observación personal. Aclaró que fue la conclusión de todo su partido y que, además, es una opinión que surgió como primera reacción ante los hechos .

“La bancada en ese momento lo consideró (una traición), pero nosotros reflexionamos, pensamos y seguimos armonizando por el bien de nuestro país. (...) Necesitamos tranquilidad y serenidad, que es a lo que estamos apuntando”, dijo.

“Vamos a ver cómo trabajan. Vamos a demostrar qué significa apoyar a nuestro país”, agregó.

Niega una ruptura en Perú Libre

Respecto a posibles roces y quiebres dentro del grupo parlamentario del lápiz, Waldemar Cerrón refirió que no existe nada de eso.

“Hay que tener pluralidad y libertad de pensamiento como necesidades e intereses. No somos un grupo dogmático, pero eso no significa que se haya roto la unidad, justamente las diferencias nos complementan”, puntualizó el legislador.