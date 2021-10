Vladimir Cerrón continuará con impedimento para ejercer cualquier cargo público

El juez Wilder Camarena Madrid, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Junín, rechazó el pedido del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para levantar la inhabilitación por un año para cargos públicos que se le aplicó en su contra. Es la segunda vez que el Poder Judicial le rechaza una solicitud de este tipo desde que fue hallado culpable por el delito de negociación incompatible.

“Declarar infundado la solicitud de levantamiento de inhabilitación presentado por la defensa técnica del sentenciado Vladimir Roy Cerrón Rojas”, describe la resolución remitida por el juez Camarena, citada por El Comercio.

Según se detalla, la defensa de Cerrón Rojas argumenta que la pena ya ha sido cumplida, puesto que el líder de Perú Libre fue sentenciado el 5 de agosto de 2019.

“Solicita que se emita la resolución correspondiente a efectos de dar por concluida la referida pena de inhabilitación y se notifique esta resolución al Gobierno Regional de Junín, al Jurado Nacional de Elecciones y a todas las instituciones a las cuales se notificó la sentencia condenatoria para los efectos correspondientes”, manifiesta la representación legal de Cerrón.

No obstante, a fines de octubre de ese mismo año, la Sala de Apelaciones de Junín reformuló la condena del secretario general de Perú Libre. Asimismo, al día de hoy, alega el juez Camarena, la defensa no ha agotado todos los recursos para impugar, por lo que no existe un pronunciamiento judicial con calidad de firme.

