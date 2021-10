Betssy Chávez y las críticas de Perú Libre a su designación

Su espejo inicial fue su padre José Chávez, dirigente de Ciudad Nueva en Tacna. Este asentamiento humano carecía de agua potable, energía eléctrica, le faltaba una posta médica. Chávez ayudó a gestionar esos servicios.

José se declara un hombre de izquierda. Esa postura también influyó en Betssy a muy temprana edad. Cuando la eligieron congresista por Perú Libre, él confía que su hija trabaje por los menos favorecidos. Chávez, nombrada hace dos días ministra de Trabajo, lleva la política desde su etapa escolar.

Fue alcaldesa del colegio público Mercedes Indacochea. En la universidad nacional Jorge Basadre Grohmann ocupó cargos en el centro federado de su facultad, el consejo y la asamblea universitaria.

Su primer trabajo fue como ayudante en la Fiscalía Superior Penal del Ministerio Público de Tacna. Aún cursaba el tercer año de la carrera de Derecho. También cumplió con el servicio civil de graduados (Secigra) en la Fiscalía, en el despacho de Tráfico Ilícito de Drogas.

Vida política

Concluidos sus estudios universitarios intentó convertirse en consejera regional. Tenía 24 años de edad. Postuló en el partido Alianza para el Progreso. No fue elegida. Trabajó en el congreso, en los despachos de los congresistas tacneños de ese entonces Natalie Condori y Jorge Castro. Lo hizo en distintos periodos. Laboró además en la oficina de enlace de la tercer vicepresidencia del parlamento.

En el 2020, postuló a las elecciones complementarias por Perú Libre. Le sirvió para foguearse con apariciones públicas en medios locales. Para las elecciones del 2021, su campaña al congreso se enfocó más en las visitas a campo y el uso de la redes sociales.

Su compañero de bancada, Fernando Herrera Mamani, se mostró sorprendido por la designación de Chávez en la cartera de Trabajo. Y, al igual que el resto de parlamentarios de Perú Libre, ha pedido al presidente Pedro Castillo una reunión para hablar del tema.

“No respaldamos el nombramiento de los ministros y no tenemos contacto con ella (...) trabajamos en equipo con la abogada Betssy en campaña, había comunicación. Ahora practicamente ella no rinde cuenta en las reuniones de bancada y ahora al único a quien va rendir cuentas parece es al presidente (Pedro Castillo), y no a los gremios a los que representa.”, declaró Herrera.

Betssy Chávez por su parte ha declarado en Lima que seguirá buscando la unidad, estabilidad política del gobierno y el diálogo con la bancada.

Qué dicen sus compañeros de base

En Tacna, donde Betssy Chávez, ocupó el cargo de secretaria de Disciplina de Perú Libre, el secretario regional del partido político, Henry Gonzales, saludó su nombramiento. Sin embargo, advirtió que respaldan la posición de la bancada y están a la expectiva de la respuesta de Castillo.”Deseamos que la compañera cumpla con la línea del compromiso del partido, con el ideario que tenemos.En especial con nuestras propuestas centrales que son el cambio de constitución y la defensa de la clase trabajadora. Esperamos que responda al cargo de ministra de esa forma.”,, concluyó Henry Gonzales.