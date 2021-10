Salida de Guido Bellido abre una grieta en Perú Libre

“No debemos olvidar que los Judas se ahorcaron solos”, tuiteó ayer a la 1 de la tarde el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón. El portavoz oficialista lanzó esta amenaza -que parecía contra el Gobierno de Pedro Castillo- mientras se encontraba en una reunión con su bancada, la cual había sido convocada desde temprano para analizar qué hacer frente al gabinete ministerial de Mirtha Vásquez. Los Cerrón ven este recambio como una traición.

Minutos antes de la reunión, el ex primer ministro Guido Bellido había manifestado a RPP que lo ideal era que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) esté en manos de alguien del partido. Ya no es así. Y eso ofusca al ala cerronista y a un grupo radical de congresistas del magisterio, como Edgar Tello, quien amenazó al presidente Pedro Castillo que, si no corrige su decisión, terminará como el expresidente Martín Vizcarra: sin bancada y destituido.

A la convocatoria de Waldemar asistieron sus parlamentarios allegados. No todos. Es cierto que con Bellido en la PCM había divisiones en la bancada oficialista, pero con la recomposición del gabinete se ha abierto una grieta más evidente.

Mientras los Cerrón critican la asunción de Vásquez y Tello anuncia que el partido del lápiz no dará el voto de confianza, otros grupos juegan sus cartas.

Guillermo Bermejo, congresista de Perú Libre y cercano al líder del partido, Vladimir Cerrón, fue uno de los que tiene agenda propia. Mientras la bancada permanecía reunida, Bermejo, desde la Plaza Bolívar del Legislativo, adelantaba su voto a favor de la investidura del gabinete y defendía al ministro del Interior, Luis Barranzuela, quien fue abogado del líder de su partido y de Bellido.

Terminada su rueda de prensa, curiosamente fue recibido por Barranzuela en el Mininter. A la reunión también asistieron Luis Trinidad, testigo en el juicio que tiene Bermejo por presunta vinculación al terrorismo; Roger Nájar, dirigente de Perú Libre; y Jorge Paredes Terry, director de El Sombrero.

Luego de la conversación, Barranzuela renunció a defender legalmente a Cerrón y a Bellido. Una fuente del Ejecutivo explicó que el comportamiento de Bermejo es apoyar al presidente y su gabinete , y a su vez buscar eco en algunos parlamentarios para que el Gobierno no pierda apoyo de la bancada.

Pero no es el único que se mueve por su cuenta. Hay otro bloque de legisladores que son de la izquierda moderada y afines al jefe del Estado: Alex Paredes, Katty Ugarte, Roberto Kamiche, Óscar Zea y Pasión Dávila.

En medio de esos fraccionamientos, la reunión de la bancada de Perú Libre terminó pasada las 3 de la tarde. “La bancada comunica que no respalda a este nuevo gabinete, pero esto no significa obstrucción, que vamos a estar en contra, porque más que nunca esta bancada está unida y respalda a Pedro Castillo”, decía el comunicado emitido por su portavoz , quien horas antes calificaba de traición la decisión del presidente.

Otra fuente del oficialismo explicó que esta moderación y giro en el discurso del vocero significa un cálculo político que implica a corto plazo plantear ciertas condiciones a Castillo y con base en eso decidirán en qué bando se posicionan al final.

Se avecina ronda de diálogos

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, dijo que la primera ministra, Mirtha Vásquez, ya viene trabajando para iniciar una ronda de diálogos con las bancadas.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, saludó el cambio de gabinete, pero pidió al Gobierno que no insista con su propuesta de la Asamblea Constituyente. De eso dependería que le den el voto de confianza.

Reacciones

Ruth Luque, Juntos por el Perú

“Respaldamos al gabinete de Mirtha Vásquez. Nos parecen irresponsables algunas declaraciones que pretenden terruquearlos, pues parece que quisieran colocarlos bajo sus propios parámetros”.

Eduardo Salhuana, APP

“La mayoría de bancadas tenemos un buen concepto de Mirtha Vásquez (...), pero poco a poco nos estamos enterando de las características de los ministros que representan el ala cerronista”.