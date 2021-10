Óscar Zea: “Espero que con el pasar de los días mis compañeros puedan estar más tranquilos”

¿Cómo evalúa usted el cambio de gabinete?

Me parece bien. A ver, ¿dónde estaría lo cuestionable? Es muy natural que haya cambios. Siempre sucede, no es nada novedoso y es una prerrogativa del presidente. Es de lo más natural, ¿no le parece?

Se lo pregunto porque hay gente de su bancada que cuestiona esos cambios. Usted los debe haber leído o escuchado.

Es verdad, pero lo que le puedo decir es que hay diversidad de puntos de vista que son respetables. Quizás ellos ven las cosas desde otro ángulo. Es correcto cuando usted señala que existen cuestionamientos, pero, al mismo tiempo, hay que aceptar la diversidad de las opiniones y de las posturas.

¿Qué le parece a usted la elección de Mirtha Vásquez como nueva presidenta del Consejo de Ministros?

Estoy de acuerdo con su nombramiento. Ella ha sido presidenta del Congreso, tiene experiencia. Ahora, vamos a evaluar recién cómo es que se desempeña. Tenemos que darle un tiempo para que se acomode y pueda realizar de la mejor manera su trabajo. Siempre el presidente Castillo dijo que todos los ministros estaban en evaluación constante, ahora tenemos que darle cierto tiempo a la nueva jefa del gabinete.

¿Usted votaría por la confianza?

Claro que sí, por supuesto que votaría por la confianza.

¿Y el resto de la bancada? Las posiciones son contradictorias al respecto. ¿No es verdad?

Ni puedo hablar a nombre de la bancada; eso lo puede hacer el vocero (Waldemar Cerrón). Lo que yo insisto es en que es normal que haya diversidad de opiniones, diferentes puntos de vista. No siempre se puede coincidir en todo.

¿Es verdad que entre seis y siete congresistas de la bancada votarán por la confianza al nuevo gabinete?

Lo que ocurre es que entre seis y siete congresistas estuvimos ayer en la tarde conversando y estábamos de acuerdo con la confianza.

¿Quiénes eran?

No quisiera decir los nombres. No me corresponde hacer eso. Usted comprenderá.

¿Eran más cercanos al lado magisterial, o más cercanos al lado del partido mismo?

De los dos, del lado magisterial y del lado de Perú Libre.

¿Usted cree que hay algún riesgo de quiebre en la bancada?

No creo. Lo que sí creo es que hay que poner por delante los intereses del país. No hay que poner por delante los intereses personales.

De acuerdo; sin embargo, los mensajes contra el gabinete persisten. Vladimir Cerrón acaba de decir: “Estamos seguros de que con el gabinete actual ni siquiera se intentarán cumplir las promesas de campaña”.

Habrá que conversar entre todos.

¿Pero se convencerán sus compañeros de bancada?

Varios han estado en desacuerdo, es mi primera impresión. Espero que con el pasar de los días mis compañeros puedan estar más tranquilos…

¿Es posible eso?

Espero que sea así. Cuando estuvo a la cabeza del gabinete el expremier Bellido, lo respaldamos. Y ahora respaldaremos también a Vásquez. Mi persona y algunos otros le daremos un total respaldo. Y les deseamos todo el éxito.