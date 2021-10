Mirtha Vásquez sobre nueva constitución: “No es una prioridad en este momento”

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, se refirió a las prioridades del nuevo gabinete ministerial y señaló, con respecto a la creación de una asamblea constituyente para redacta una nueva carta magna, que por el momento no es una prioridad. Sin embargo, no descartó del todo quitarlo de la agenda, ya que consideró que es un proceso no inmediato y aseguró que una nueva constitución no forma parte de “una ideología comunista”.

“ Esto va a ser parte de un proceso. No está como una de las prioridades de este Gobierno en este momento porque, en este momento, lo que importa es abordar la pandemia, mirar cómo hacemos que la educación se fortalezca y el retorno a clases, el acceso a la alimentación, la estabilidad económica y la reactivación”, dijo Vásquez para TV Perú.

PUEDES VER: Gabinete Vásquez empieza su labor con flancos por resolver

Asimismo, la extitular de la Mesa Directiva del Congreso remarcó que ha escuchado al presidente de la República, Pedro Castillo, señalar que es necesario generar condiciones.

“ El Gobierno no lo está planteando y no lo va a plantear de hoy para mañana . Incluso, he escuchado al presidente hablar de generar condiciones, de crear comisiones de expertos, etc. Hay partidos políticos que están por su lado en una apuesta por legitimar esto por la ciudadanía, recogiendo firmas. Eso también es legítimo”, agregó.

Vásquez aseveró que para tener una nueva constitución es necesario “generar el momento constituyente” y estar seguros de que la población sientr la necesidad de reelaborar la carta magna.

“ Hay gente que piensa que plantear el cambio o la modificación de una constitución es parte de una ideología comunista y no lo es . Yo quiero recordarles que en toda Latinoamérica tenemos ahora un proceso en el que probablemente muchos países se están dando cuenta de que en nuevos momentos necesitan reajustar sus normas principales y esa es la constitución. Pero para eso se necesita generar todo un proceso que nosotros los abogados incluso le ponemos un nombre: generar el momento constituyente, que es que la población sienta que hay una necesidad de caminar a una reforma total o parcial de la constitución”, finalizó.

Mirtha Vásquez: “Garantizar la democracia es garantizar la libertad de expresión”

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló que una garantía de la democracia es la libertad de expresión, pues es fundamental para un estado de Derecho.

“Garantizar la democracia en el país es garantizar la libertad de expresión. Y si hay un canal y un medio de comunicación que es estatal, la significación de eso es que es de todos los peruanos y que por tanto tenemos que garantizar pluralidad. Eso es fundamental para, además, garantizar que estamos en un estado democrático y de Derecho”, refirió.

Vasquéz se desempeñó como expresidenta del Congreso durante la gestión de Francisco Sagasti. Foto: Twitter Mirtha Vásquez

Además, lamentó que hayan existido “malos entendidos” con respecto al manejo anterior y aseguró que se respetará la pluralidad de los medios de comunicación.

“Mi visión es que hay que fortalecer esas miradas de pluralidad, de cómo usamos estos instrumentos del Estado para plantear mejores de situaciones sociales que nos aquejan a todos los peruanos. Ese es el sentido. Lamento que se hayan dado malos entendidos, pero estamos aquí para asegurar que vamos a respetar escrupulosamente la pluralidad de los medios de comunicación del Estado”.