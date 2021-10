Mirtha Vásquez: “Se quiere aprobar una reforma sobre cuestión de confianza que es muy peligrosa”

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló que la iniciativa legislativa que interpreta la cuestión de confianza es peligrosa para el país, porque genera desbalance de poderes. Precisó que si el Congreso la aprueba por insistencia se va a generar “una suerte de pugnas” debido a que tendrían que presentar desde el Ejecutivo los recursos de inconstitucionalidad.

“Eso (el proyecto que interpreta la cuestión de confianza) es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho, porque yo conozco bastante bien esa discusión que se está dando. Se quiere aprobar una reforma sobre cuestión de confianza que yo creo que es muy peligrosa. No solo es mi opinión. El Tribunal Constitucional lo ha dicho muchas veces: no podemos generar desbalance de poderes”, declaró Vásquez en diálogo con Cara a cara de TV Perú.

“Hay un sentido en la regulación de la cuestión de confianza, en la vacancia. Son mecanismos para mantener el equilibrio de poderes y no se puede tratar de regular independientemente uno del otro, porque lo que se genera es un hecho totalmente pernicioso: que los poderes entran en una suerte de desequilibrio y uno puede sobreponerse sobre otro. Eso es gravísimo en el marco del Estado de derecho ”, agregó.

La ley que quiere aprobar el Congreso propone que la cuestión de confianza que puede plantear un ministro de Estado o el presidente del Consejo de Ministros debe estar “referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de Gobierno”.

No obstante, el Gobierno no podrá utilizar dicho mecanismo constitucional sobre iniciativas ligadas “a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos”.

La primera ministra también manifestó que ella entiende que hay una preocupación en el Congreso debido a las crisis que ha tenido el país (como la disolución del Parlamento por parte de Martín Vizcarra), pero asegura que el hecho de aprobar una ley que perjudicaría el balance de poderes “no va a solucionar los problemas de inestabilidad política” .

PUEDES VER: Gabinete Vásquez empieza su labor con flancos por resolver

“Yo instaría al Congreso a reflexionar un poco esto. Incluso creo que podemos trabajar proyectos conjuntos respecto a cómo regulamos los mecanismos de equilibrio de poderes, que implica a la cuestión de confianza, la vacancia, el tema de las censuras. Tenemos que trabajar todo en su integridad conjuntamente. Creo que eso solucionaría el problema”, expresó.

“Además, empeñarse en aprobar una norma por insistencia, pese a las observaciones, lo que va a generar es que nuevamente entremos en una suerte de pugnas, porque obviamente hay que plantear los recursos de inconstitucionalidad correspondientes, y eso genera que estemos en un conflicto innecesario, que podríamos solucionarlo de la manera más adecuada”, prolongó.

Por último, reiteró su pedido para que los congresistas reflexionen sobre la propuesta que interpreta la cuestión de confianza, porque “eso sería muy saludable también en el marco de tener una relación adecuada entre los poderes del Estado y generar condiciones de gobernabilidad y de estabilidad”.