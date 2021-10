Betssy Chávez sobre gabinete de Vásquez: “Saludo que existan discrepancias en Perú Libre”

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, mencionó este viernes 8 de octubre que “saluda que existan discrepancias en Perú Libre”, dado que es parte de las organizaciones políticas en los consensos que existen en el Congreso. De esta manera, dijo que se reunió con los congresistas Luis Kamiche Morante y Guillermo Bermejo, quienes le manifestaron que apoyarán la gobernabilidad del presidente Pedro Castillo, en la solicitud del voto de confianza que planteará la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

“En la tarde tuve una reunión con los colegas en mi despacho del Congreso. Conversamos y hay mucho ánimo. Yo creo que las discrepancias es parte de las organizaciones políticas. Yo rescato el diálogo y me reuní con congresistas como el colega Luis Kamiche y Guillermo Bermejo de la bancada de Perú Libre. Vamos apoyar a la gobernabilidad de Pedro Castillo, yo entiendo que la bancada de Perú Libre también va por esa línea”, dijo la ministra.

Betssy Chávez juró como nueva ministra de Trabajo el último miércoles 6 de agosto. Foto: Presidencia

En esa línea, la integrante de la Presidencia de Consejo de Ministros señaló que confía en que la jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, dialogue no solo con la bancada de Perú Libre, que cuestionó su designación como titular de la PCM, sino con todas las agrupaciones políticas del Congreso a fin de llegar a un consenso para el bien de la gobernabilidad.

“ Confió que la primera ministra Mirtha Vásquez va tender todos los puentes de comunicación, no solo con la bancada del oficialismo, sino con cada una de las bancadas del Parlamento . Yo entiendo que ella está haciendo su cronograma de reuniones, porque esa fue la disposición de reunirnos con una de las bancadas. Recordemos que estuvo en un momento sumamente complejo en el Congreso anterior, un momento de crisis, y supo manejar esa situación, ahora no es un momento de crisis, pero si hay ruido político”, indicó.

Cuestionamientos al ministro del Interior son ‘prematuros’

Por otro lado, la ministra Bettsy Chávez, calificó de ‘prematuros’ los cuestionamientos al ministro del Interior, Luis Barranzuela, por ejercer el derecho de defensa para Vladimir Cerrón, cabecilla de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, según el Ministerio Público.