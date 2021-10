Mirtha Vásquez: “Desde la otra semana voy a pedir reuniones con las bancadas”

Luego de asumir el cargo de primera ministra, Mirtha Vásquez está enfocada en la presentación del gabinete ministerial ante el Congreso para solicitar el voto de confianza. Esta actividad se realiza dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones; sin embargo, la excongresista sugiere que se realice pronto.

“Son 30 días los que tiene el gabinete para presentarse al Congreso. Preferiría que esto se avance, que lo hagamos lo antes posible”, sostuvo en diálogo con TV Perú.

En otro momento de la entrevista, Vásquez destacó la importancia del diálogo entre el Ejecutivo y el Parlamento al plantear reuniones con distintas bancadas para la siguiente semana.

“Desde la otra semana voy a pedir reuniones con las bancadas. Quiero dialogar con todos ellos, escuchar también las posiciones. Yo sé que hay bancadas bastante duras que de hecho han manifestado que no quieren dar el voto de confianza, pero creo que es importante primero escucharlos”, manifestó.

Como congresista, la política del Frente Amplio trabajó con la mayoría de las bancadas que hoy se encuentran en el Congreso. Esta situación la considera favorable, pues reconoce que “tienen posiciones bastante interesantes de poder avanzar”.

La exparlamentaria también es consciente de que existen agrupaciones políticas que no darán el voto de confianza. Ante esta situación, Vásquez sostuvo que está “dispuesta a escucharlos y debatir con ellos sobre sus principales objeciones”.

“A veces me causa un poco de gracia cuando escucho calificaciones como ‘comunista’. En verdad, sentémonos, conozcámonos primero, sepamos qué pensamos y qué planteamos, y discutamos sobre los temas de fondo que no estamos de acuerdo, pero no empecemos por descalificaciones. Eso no le hace bien a nadie”, sentenció la titular de la PCM.