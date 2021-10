Kamiche a favor de nuevo gabinete Vásquez: “Rechazo que se pierda tiempo en peleas”

Tras la designación de Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros, y cambios en seis ministerios, algunos congresistas de la bancada de Perú Libre calificaron de “traición” esta recomposición en el Ejecutivo. Sin embargo, otro sector perulibrista se ha manifestado a favor de las modificaciones, entre ellos el legislador Roberto Kamiche, quien recalcó la importancia del diálogo por el bien del país.

En ese sentido, se manifestó a favor de que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen en conjunto. “ Rechazo que se pierda el tiempo en peleas y no se dan acciones que generen calidad de vida al ciudadano (…) Yo no tengo por qué pelear con la gente, uno defiende su ideología, aquí no hay nada personal, el diálogo hace que, en medio de la discrepancia, se lleguen a acuerdos”, dijo en TVPerú.

Al ser consultado sobre la posición de algunos de sus colegas, Roberto Kamiche precisó que respeta los puntos de vista, pero que es momento de apoyar al jefe de Estado. “ No siempre todos tenemos que comulgar con el mismo punto de vista y mi parecer es que hay que apoyar al país , en este momento la responsabilidad recae en el presidente Pedro Castillo, recae sobre sus hombros el manejo económico del país y hay que apoyarlo teniendo en cuenta que ni tiene ni 100 días en el gobierno”, agregó.

Además, enfatizó que a pesar de las diferentes posturas o ideologías se debe priorizar el bienestar común. “ Yo creo que la izquierda del siglo XXI, si bien lo que busca es igualdad de oportunidades, tienen que adecuarse a un mundo globalizado (…) Sin retirarse de esa ideología de izquierda hay que conversar, hay que buscar los diálogos, y es por eso que me imagino que el profesor, en base a los cortos y medianos plazos, ha decidido hacer esos cambios”, señaló.

Vocero de Perú Libre cuestiona cambios en el Ejecutivo

El mismo día de la juramentación del gabinete ministerial liderado por Mirtha Vásquez, el vocero de Perú Libre y un grupo de congresistas, acudieron a los exteriores de Palacio de Gobierno para manifestarse en contra de los cambios en el Ejecutivo.

Posición ambigua. El ala cerronista del oficialismo mantiene su rechazo al gabinete, pero a su vez sus voceros aseguran que apoyan al presidente Pedro Castillo. Se trataría de un cálculo. Foto: John Reyes/La República

“ La bancada de Perú Libre no respalda este gabinete, porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado durante muchos años llegar al poder para que sean atendidos y no se tiene acá una consecuencia mínima ”, manifestó.