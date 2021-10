La Libertad: secretario regional de Perú Libre se siente traicionado por Pedro Castillo

El nuevo gabinete ministerial que nombró el presidente Pedro Castillo no ha caído bien en la interna de algunos dirigentes de Perú Libre en La Libertad, como es el caso de Rumaldo Viera Secretario Regional de este partido que la acción del mandatario es una traición y se sienten utilizados. Por su parte los directivos de Suter sostendrán una Asamblea General en Lima donde emitirán un pronunciamiento sobre estos cambios, pero que igual respaldan la decisión del gobernante.

“ El partido y toda la militancia ha sido sorprendida, ya se veía venir estas cosas. Ahora estos cambios demuestran que el señor nunca fue de izquierda, que solo utilizó al partido de Perú Libre para llegar al poder , al tener un programa que calaba en la población de a pie y utilizó eso en cada mensaje de su campaña, esperamos se rectifique. Terminará como un Ollanta Humala o peores situaciones”, sostuvo a Radio Exitosa.

“ Consideramos esta acción como una traición al pueblo peruano, esperamos se rectifique, porque las bases a nivel nacional se están organizando para hacer un pronunciamiento , no puede ser que haya utilizado al partido y a nosotros para traer gente de derecha. Si fuera congresista no le daría el voto de confianza porque no representa las aspiraciones al cambio del Perú”, agregó.

Sobre la designación de Mirtha Vásquez como premier en reemplazo de Guido Bellido el dirigente indicó, “Ella no es de izquierda, es caviar, y los caviares nunca son de izquierda, son financiados por ONGS y son de derecha. En el Perú se ha demostrado bien claro o eres de izquierda o eres de derecha, no ambos”.

Respaldo

Por su parte, el congresista Luis Kamiche usó su cuenta de Twitter para brindar su respaldo a la decisión de Castillo. “ Decisiones acertadas del presidente Pedro Castillo, el Perú demanda de nosotros diálogo y apuesta irrestricta por la gobernabilidad . Mis mejores deseos para la ministra Betsy Chávez, tengo la certeza que hará una excelente labor en el Ministerio de Trabajo”, escribió.

Ponen el pecho

En tanto, el secretario regional del Suter en La Libertad, Leoncio Castro, señaló que van a esperar la Asamblea de las bases programada para este sábado en Lima, para tomar acuerdos y hacer un pronunciamiento.

“No es momento para hablar en caliente. Hay que ser reflexivos, que la adrenalina no nos gane, Pedro Castillo sabe que nosotros lo respaldamos y seguiremos poniendo el pecho. Teníamos una visión que este cambio se podría dar, siempre vamos a querer lo mejor para el país y el presidente sabe que tiene nuestro apoyo siempre”, expresó el directivo.