Integrantes de La Resistencia agredieron a un equipo de prensa en Cercado de Lima

El colectivo ultraderechista y violentista llamado La Resistencia agredió verbalmente a un equipo de prensa en Cercado de Lima cuando este se dirigía al Congreso de la República. El grupo aprovechó que el automóvil en donde iban los periodistas estaba detenido debido al semáforo en rojo y se acercó a insultar y golpear al carro.

Fue la reportera Karen Santillán de Exitosa quien denunció públicamente lo ocurrido. “Hace algunos minutos (alrededor del mediodía) pasábamos por la cuadra 4 del jirón Áncash rumbo al Congreso cuando en un semáforo en rojo pasaron miembros del grupo conocido como La Resistencia”, contó la periodista en el programa Las cosas por su nombre, del medio donde labora.

“Ellos se acercaron a la movilidad de Exitosa. Y luego de proliferar toda clase de insultos contra nosotros, intentaron agredirnos golpeando el carro , golpeando las lunas en reiteradas ocasiones pese a que nosotros no respondíamos sus ataques. Aprovecharon el semáforo en rojo para intentar golpearnos de alguna forma”, agregó. Toda la agresión fue grabada por las cámaras del mencionado medio.

Santillán indicó que lograron identificar a tres miembros de este grupo ultraderechista: Flor de los Milagros Contreras, José Luis García y Roger Ayachi. Además, manifestó que “ellos estaban rodeados por aproximadamente diez personas más”.

“Les pedimos que, por favor, dejaran de golpear la unidad, que es nuestra herramienta de trabajo, que no golpearan las lunas, pero hacían caso omiso. No dejaban de insultarnos, de gritarnos ‘terroristas’, entre otras cosas que no podemos repetir ”, prolongó.

Durante el ataque al equipo de prensa, algunos integrantes de La Resistencia estaban sin mascarillas, entre ellos Flor de los Milagros Contreras. De hecho, ella ya ha sido detenida anteriormente por la policía por no querer usar tapabocas durante la pandemia.

Juan Carrasco dispuso investigar a La Resistencia

A mediados de setiembre, el exministro del Interior, Juan Carrasco, ordenó investigar al grupo de ultraderecha La Resistencia, luego de que miembros de la mencionada agrupación agredieran verbalmente al ex fiscal supremo Avelino Guillén y acosaran virtualmente al periodista Jaime Chincha.

En total, catorce personas de este colectivo, que también es profujimorista, formarán parte de la primera fase de la investigación. De acuerdo con fuentes del Mininter, serían el notorio líder de la agrupación, Juan Muñico Gonzales, ‘Jota Maelo’, y sus más cercanos seguidores, Mary Cabrera Valdivia, Roger Ayachi Soria, Flor Contreras León, José García Danuso, Mary Vela Gamero, Zósimo Negreiros Ponte, José Sánchez Escalante, Edith Galarza Gerónimo, Vilma Gonzales Vidal y Elvis Occ Montano.