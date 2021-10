EN VIVO Pedro Castillo: últimas noticias sobre el presidente del Perú hoy 6 de octubre del 2021

El pasado 28 de julio, Pedro Castillo juró como nuevo presidente del Perú. Desde entonces, ha tenido que cumplir con distintas responsabilidades como conformar su gabinete ministerial y reunirse con distintas figuras políticas para iniciar con la ejecución de su plan de gobierno. El día de ayer, 5 de octubre, el mandatario declaró que el alza de los precios en algunos productos de la canasta básica no está relacionado con su Gobierno.

“El costo del pan no es porque Pedro Castillo ha llegado al Gobierno. La subida del dólar no es porque haya llegado un hijo del pueblo al Gobierno. El costo del gas no es porque hemos llegado al Gobierno. Lo que pasa es que, durante décadas se ha venido gobernando pensando siempre en los de arriba. Y tienen el temor de que en poco tiempo demostremos que los hombres del pueblo sí podemos trabajar para el pueblo”, expresó.

En otro momento, el jefe de Estado hizo alusión a la eventual censura del ministro de Trabajo Íber Maraví. “En algunos espacios se ha metido el chip o se vienen poniendo el virus de la interpelación y la censura”, afirmó.

En Vivo: Últimas noticias del presidente Pedro Castillo hoy, 6 de octubre 08:15 Alex Flores: "Somos una bancada donde hay libertad de pensamiento y expresión hasta cierto punto" El congresitas de Perú Libre, Alex Flores, dijo a Exitosa de que en el partido oficialista respetan las distintas opiniones de sus miembros, pero tienen un límite. "Somos una bancada donde hay libertad de pensamiento y expresión hasta cierto punto", señaló el parlamentario y agregó que los legisladores que probablemente hayan firmando algún documento a favor de la sensura del minstro Iber Maraví "tendrán sus razones y deberán dar explicaciones". 08:02 Pedro Castillo saludó a los canillitas por su día "Desde el Gobierno trabajamos en la reglamentación de la Ley N.° 31344, que reconoce la labor de los canillitas para que se cumplan sus derechos", señaló presidente Pedro Castillo el último martes durante un encuentro con la Federación Unión Nacional de Expendedores de Diarios, Revistas y Loterías. Foto: Presidencia. 07:56 Patricia Juárez: "Iremos a la insistencia de la ley sobre cuestión de confianza" Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, sostuvo que insistirán con la ley de interpretación de la cuestión de confianza si es que el Ejecutivo decide observarla. “Nosotros estamos considerando que la observación venía por todo lo que se ha estado manifestando. Nos vamos a preparar para poder sesionar y así ir a la insistencia de la norma y publicarla”, dijo a Canal N. 07:42 Sigrid Bazán: “El Congreso envía todas las señales para que el Gobierno no tienda lazos” La congresista de la bancada Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, mencionó que el Congreso envía todas las señales para que el Gobierno no tienda un lazo de amistad entre ambos. Cree que el Legislativo tiene acciones que contradicen cualquier voluntad de diálogo. Y que así no trabajarán por la gente; que perpetuarán esta crisis que hará cualquier trabajo inviable. “Quieren dialogar, pero desean interpelar ministro por ministro. Quieren dialogar, pero quieren recortarle al presidente las potestades y prerrogativas sobre la cuestión de confianza. Quiere dialogar, pero quieren censurar a todos los que son incómodos o no les gustan. Entonces, ¿se va a dialogar de esa manera?”, dijo en el programa Cara a Cara.

¿Quién es Pedro Castillo?

José Pedro Castillo Terrones (Puña, Tacabamba; 19 de octubre de 1969) es un profesor, rondero, dirigente sindical y político peruano. El docente de profesión hizo su paso del magisterio a la política en el año 2002, cuando postuló por primera vez a la alcaldía de Anguía con el partido actualmente disuelto Perú Posible.

¿Quién es el Premier de Pedro Castillo?

Guido Bellido Ugarte, jefe del gabinete ministerial, fue elegido también congresista de la República por la región Cusco y el partido Perú Libre en las recientes elecciones de 2021.

¿Quiénes conforman el gabinete ministerial de Pedro Castillo?

Ministerio de Relaciones Exteriores: Óscar Maúrtua de Romaña

Ministerio de Defensa: Walter Ayala Gonzáles

Ministerio de Economía y Finanzas: Pedro Francke Ballvé

Ministerio del Interior: Juan Carrasco Millones

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Aníbal Torres Vásquez

Ministerio de Educación: Juan Cadillo León

Ministerio de Salud: Hernando Cevallos Flores

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Víctor Maita Frisancho

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: Iber Maraví Olarte

Ministerio de la Producción: Yván Quispe Apaza

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Roberto Sánchez Palomino

Ministerio de Energía y Minas: Iván Godofredo Merino Aguirre

Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Juan Silva Villegas

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Geiner Alvarado López

Ministerio de las Culturas: Ciro Gálvez Herrera

Ministerio del Ambiente: Rubén Ramírez Mateo

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Dina Boluarte Zegarra

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Anahí Durand Guevara

Perfil de Pedro Castillo

De acuerdo con la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Pedro Castillo actualmente se desempeña como docente en su natal Puña. Desde 1995, el candidato ha formado su carrera como profesor de nivel primario en la misma institución educativa n.° 104565. Pedro Castillo postuló al sillón presidencial por el partido político Perú Libre, fundado en 2016 por Vladimir Cerrón, quien fue dos veces gobernador regional de Junín en 2010 y 2018.

