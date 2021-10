Puno: Walter Aduviri acusa a Agustín Luque de dirigir una presunta red criminal

El exgobernador de Puno, Walter Aduviri fue duro con su exsocio político Agustín Luque Chaiña, el actual gobernador. Señaló que su gestión la dirige una presunta organización criminal dedicada a captar recursos económicos por cobro de cupos y diezmos en licitaciones .

Aduviri estuvo solo siete meses de gobernador, lo vacaron tras ser sentenciado por el caso aimarazo. Señaló que le llama la atención que los órganos de control se hagan de la vista gorda con relación a todos los actos de corrupción en la gestión Luque.

Precisó que si él fuera el denunciado el Poder Judicial y Ministerio Público lo investigarían como a Vladimir Cerrón, al punto de convertirlo en enemigo común.

“La sentencia en mi contra fue política. Los lobbies no aceptaban que defendíamos los derechos de los pueblos. Ahora hay una autoridad que está confabulada con la corrupción entonces, no pasa nada? Eso revela que la justicia se maneja políticamente. No persigue a la corrupción sino al que es enemigo del sistema actual”, dijo.

De otro lado, confirmó que volverá a la arena política para buscar hacer realidad su proyecto Collasuyo, el cual consiste en industrializar la agricultura a través del riego tecnificado.