Mirta Vásquez: hoja de vida, biografía y perfil de la posible titular del Consejo de Ministros

Tras anunciar la renuncia del primer Ministro Guido Bellido este miércoles 6 de octubre, el presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento al nuevo gabinete encabezado por Mirtha Vásquez, reconocida abogada, activista ambiental y feminista a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

La nueva jefa del Gabinete es designada luego de que un reportaje de Epicentro señalara que Guido Bellido impulsaba la salida del canciller Óscar Maúrtua, además de numerosas denuncias por agresiones machistas y homofóbicas contra del también congresista de Perú Libre.

Mirtha Vásquez, defensora de derechos humanos

Antes de llegar al Congreso, Mirtha Vásquez ya era conocida por su defensa a las personas que habían sido afectadas por la actividad minera, una de ellas fue Máxima Acuña en el proceso contra la minera Yanacocha. La abogada logró que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca falle a favor de su patrocinada por la posesión de 25 hectáreas de terrenos.

Producto de su férrea defensa a los derechos humanos, Vásquez reveló que fue víctima de amedrentamientos: “Amenazas de agresión, pero también de muerte. Atentados, en alguna oportunidad alguien te corta los conductos de los frenos del carro, hemos tenido operativos de espionaje escandalosos ”, dijo en un video compartido durante su campaña legislativa.

Congresista de la República

En el 2020 llegó al Congreso de la mano del partido Frente Amplio y gracias a los 12.687 votos de su región, Cajamarca. Fue una de las 12 congresistas que hasta julio presentó su declaración jurada y cuestionó a los legisladores que no lo hicieron.

“Yo supongo que hay mucho gente que está incómoda con ese tema [de la declaración de intereses]. A mí me parece bien importante, y aunque a la gente le cause incomodidad, creo que es necesario, porque, después, no se puede solucionar ese asunto y ya empiezan las denuncias. Eso [completar la información] me parece muy saludable”, señaló a Ideeleradio.

Vásquez defendió la paridad y alternancia para las elecciones del 2021 en la Comisión de Constitución del Congreso y rechazó que sus pares hayan desestimado el pedido porque era un tema de moda y una discusión de “hormonas y neuronas”.

“ Son expresiones desafortunadas que nos llevan al sesgo que existe en muchas personas que se refieren a la paridad y alternancia como un asunto menor o una imposición . Hay que ser muy cuidadosos y no profundizar esa tendencia que es antiderechos”, señaló a la Agencia Andina.

Presidenta del Congreso

Tras la vacancia de Martín Vizcarra y la juramentación del presidente de facto Manuel Merino, la violenta represión contra los manifestantes dejaron cientos de heridos y dos jóvenes muertos. Por ello, Merino renunció, Francisco Sagasti juramentó como nuevo Presidente de la República y Mirtha Vásquez como presidenta del Congreso.

“Esto se lo debemos sobre todo a esta generación joven, pero también a todo ese conjunto de población que se han manifestado en estos días de manera democrática y pacífica que han tenido gestos muy claros, dándonos lecciones de cómo se debe gobernar este país”, dijo Vásquez al canal del Congreso y también se solidarizó con las familias de Inti y Bryan: “Esta es la generación de los jóvenes que nos ha dado una lección para poder reconducir los destinos del Estado”.