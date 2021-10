Llempén tras renuncia de Bellido: “El presidente ha podido interpretar la voluntad de la gran mayoría”

El gobernador regional de La Libertad y presidente de la Mancomunidad de Macro Región Nor Oriente, Manuel Llempén Coronel, se pronunció tras la renuncia de Guido Bellido como jefe del gabinete ministerial y saludó la decisión que tomó el presidente Pedro Castillo. Consideró que esto ayudará a que ambos poderes del Estado (Ejecutivo y Congreso) empiecen una marcha común hacia el bienestar de la gran mayoría de peruanos.

“El presidente ha podido recoger e interpretar la voluntad de la gran mayoría de los peruanos, ahora tras esta renuncia debe conformar un nuevo gabinete, que tenga mucha empatía con el Congreso. Si estos dos poderes del Estado inician una marcha común hacia el bienestar de la gran mayoría, podríamos recuperar la tranquilidad que los peruanos queremos ”, sostuvo a La República.

“ Este momento de inestabilidad e incertidumbre a todos los gobernadores nos ha causado mucha preocupación y ahora las cosas pueden mejorar, saludamos esta decisión que ha tomado el presidente . Estamos viendo que está asumiendo el rol para lo cual fue elegido y él es quien toma las grandes decisiones en nuestro país”, agregó.

En relación al nuevo gabinete ministerial que debe elegir el mandatario, el cual ha sido anunciado para este miércoles 6 en horas de la noche, la autoridad de La Libertad indicó que las personas que asuman deben tener como prioridad la reactivación económica.

“Se necesita personas que tengan criterios para la toma de decisiones, que ese es el recurso que se requiere con mayor incidencia. Si no hay toma de decisiones, no hay inversión, no hay más empleos y no habría ingresos, esto llevaría a más pobreza. La reactivación económica debe ser prioridad en las regiones. La gente está pidiendo empleo, oportunidades de trabajo; un bono dura 15 días y la población requiere trabajo los 365 días del año ”, expresó.