Juicio contra ex presidente regional de Arequipa Juan Manuel Guillén demora en instalarse

Este miércoles 6 de octubre inició el proceso de instalación del juicio oral contra el ex presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, y otras 20 personas, entre exfuncionarios y empresarios. Todos ellos están acusados del delito de colusión agravada por presuntamente haber direccionado la licitación de los estudios de la carretera Arequipa – La Joya.

El caso se está viendo en el Juzgado de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a cargo del magistrado Edy Leva Cascamayta.

No obstante, durante este miércoles no se terminó de instalar el juicio debido a problemas de notificaciones a algunos imputados como fue el caso del ciudadano español Alberto Ríos Sánchez, de quien no se sabe su paradero. Además otros imputados no estuvieron en la audiencia, pese a que esta era virtual.

En el inicio de la audiencia de este miércoles, los procesados se presentaron vía Google Meet para identificarse, así como para dar a conocer su ocupación y los ingresos que perciben. Guillén de 79 años de edad fue el primero en hacerlo.

El inicio de este proceso judicial estaba programado para marzo del 2021, pero se vino postergando por problemas en las notificaciones a los procesados.

La Fiscalía acusa a Guillén y sus exfuncionarios de haberse coludido con el Consorcio Ingeniería Arequipa – La Joya para elaborar los estudios de la autopista. El consorcio estaba integrado por las empresas españolas Clothos, Epypsa y la peruana Jack López Ingenieros.