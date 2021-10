AAR: “Esperemos que por fin Pedro Castillo se decida a ser presidente”

Augusto Álvarez Rodrich comentó que las tensiones en la política peruana han aumentado debido al desorden del Gobierno de Pedro Castillo, en referencia a las diferentes posturas sobre presentar al Congreso una cuestión de confianza por Iber Maraví, interpelado el último 30 de setiembre por sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso.

En este sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, durante una entrevista en Exitosa, reveló que el Ejecutivo no presentaría una cuestión de confianza por Maraví Olarte. “Congreso de la República, siéntanse tranquilos, no habrá eso, no hay el ánimo de perjudicar el Congreso“, señaló.

Aunque Torres aseguró que Bellido Ugarte estaba de acuerdo con su postura, horas más tarde, el primer ministro aclaró que el titular de la cartera de Justicia había dado “una opinión” y que “nada estaba descartado”.

“¿Cuándo botan a Guido Bellido del Gobierno que es el que hace todo el ruido? (...) En este Gobierno nada está descartado, todo puede ocurrir, es un Gobierno despelotado”, precisó Rodrich.

Al igual que el titular de la PCM, la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, contradijo lo declarado por Aníbal Torres. Ante la prensa, sostuvo que aún no existe una decisión definitiva sobre una cuestión de confianza.

“El ministro de Justicia dice una cosa, el premier dice otra, la vicepresidente otra y nadie sabe qué cosa piensa el presidente Pedro Castillo”, apuntó AAR.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de María del Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República, quien manifestó que un presidente mentiroso da inestabilidad y no ayuda a la gobernabilidad.

“Hay gente que le ha parecido incorrecto que la señora Alva diga que el presidente es un mentiroso, pero el que miente es un mentiroso. Desde mi modesto punto de vista, el señor presidente no está diciendo la verdad o cambia su forma de pensar porque el presidente les dijo que no iba a presentar una cuestión de confianza (sic)”, expuso.

A su turno, según el periodista, Castillo Terrones se encuentra en un gran enredo propiciado por su propio gabinete ministerial. La única forma de resolver esto - continuó - sería que el mandatario le retire el cargo a Guido Bellido de primer ministro y conforme un nuevo Consejo de Ministros.

“Es un presidente que no toma decisiones. El presidente Castillo es una máquina de tomar indecisiones. Lo ideal sería que (Castillo) discuta que lo va a sacar (a Bellido). No está mostrando liderazgo, tomando decisiones, no está ejerciendo el cargo de presidente de la República. Esperemos que por fin Pedro Castillo se decida a ser presidente”. concluyó.