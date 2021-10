Gonzalo Banda: “El poder es, en este momento, de Cerrón y su gente más cercana”

El analista político Gonzalo Banda reflexiona sobre la actual crisis política, las encrucijadas del Gobierno, las pugnas en Perú Libre, el peso de Vladimir Cerrón, el papel de los aliados y las limitaciones de la oposición.

¿Cómo interpreta las tensiones en Perú Libre y los chats?

Esos chats revelan que allí muchos no tendrían iniciativa y esperan direccionamiento de Cerrón. Demuestran un radicalismo medio ‘adefesioso’, con improvisación y devoción a un líder: Cerrón. Si las actas de Consejo de Ministros parecen piezas de Moliere, estos chats parecen de Melcochita. No es posible tanta desconexión de la realidad. Evidentemente hay un ala del Gobierno que no le gusta a Cerrón y quiere desprenderla. No es un proceso revolucionario, es radicalismo precario en su institucionalidad, relaciones, coordinación, forma de mostrar poder. Si algo peor podía pasar a la izquierda radical era ganar y mostrar tal descoordinación.

¿Por qué Castillo mantendría a Bellido, pese a que complota contra sus ministros?

Y contra Castillo: revela que se reunió con Maduro. Quien revela una reunión que fue casi en privado está traicionando. La pregunta es por qué no lo saca si varias veces lo ha expuesto.

¿Cómo se explica eso?

Es cuoteo de poder con quienes siente deuda: no me desprendo de quienes me llevaron a la victoria. ¿Es irracional? No le está costando políticamente tanto. Parece ser lío para la ‘opinología’ o los medios, pero no en la gente. Le aguanta el voto sentimental y de identificación. Como le aguantan, no siente tener que cambiarlos. Eso no durará cinco años. Otra hipótesis es que Castillo consienta todo y se las arregle para aparentar que trata de mediar, como quien sabe convivir con varias facciones. Esas divisiones y precariedades son propias de política subnacional: se sacan los ojos y despachan como si no hubiera mañana. Pero las urgencias mediáticas y de la oposición no parecen ser las del presidente: convoca a ministros de urgencia y luego no tenemos nada. ¿Para qué es eso? Para tratar de mantener a todos contentos. Llama a Nuevo Perú, luego a los de Perú Libre, al ala radical... Es un estilo de gobierno. Lo hace un buen sindicalista: no juntas a todos, pero haces que todos hablen contigo y tengan tu palabra.

¿Cómo se explica el poder de Cerrón sobre el presidente?

Mi percepción es que siente que por lo menos Cerrón tiene ideas políticas. Castillo lo ha seguido y lo sigue porque le aporta algo que no tiene: visión de lo que quiere para el país.

¿Es posible que en Perú Libre superen sus diferencias?, ¿o van camino a la ruptura?

No se dividen por la conveniencia del poder y el Parlamento tampoco acelera ciertos procesos, pero en el Perú, como no hay consistencia, los partidos se van escindiendo. Seguramente, la facción magisterial se terminará de escindir en su momento y tal vez aparecerá otro sector.

¿Podría gobernar Castillo si rompe con Cerrón?

Sería un presidente muy fragilito. Al mínimo resfrío le daría pulmonía. Los hechos dicen que los presidentes del Perú con bancadas muy pequeñas no acabaron bien. No podría gobernar o su Gobierno sería muy frágil.

¿Cómo ve a los aliados de JP y Nuevo Perú?

Se han tenido que comer con sapos y culebras muchas cosas. Están contemplando. Es casi lo mismo que le sucede a Castillo. Como hay un sector que tiene el poder real; ellos lo dejan pasar. Hay incoherencia muy profunda a la que se han visto sometidos por su de debilidad.

¿El poder real es Cerrón?

El poder en estos momentos es de Cerrón y la gente más cercana a él. Y parece que a Castillo eso no le incomoda y está tratando de sobrevivir en eso.

¿Ve más cerca a un Castillo vacado o al Congreso disuelto?

Es como la Guerra Fría. Es impredecible. Pero a una provocación el Congreso responderá.

Ha señalado ineptitud de la oposición. ¿Ve posible mejora?

Es evidente que no. Acaban por victimizarlo. Al radicalismo ‘adefesioso’ que existe, es proporcional la derecha altisonante.

¿Entonces qué debe pasar para superar la actual crisis?

Seguiremos en crisis buen tiempo… Seguirá siendo permanente. Lo lamentable es que se suma a un gobierno muy precario, y eso hará que la crisis política se traduzca en crisis social, económica, y eso será doloroso.

*Gonzalo Banda. Analista político y profesor. Docente de universidades Católica de Santa María (UCSM) y San Pablo. Abogado, maestro en Gerencia Social (UCSM) y magíster en Ciencia Política (Pontificia Universidad Católica del Perú).