Ordenan al Ministerio Público suspender contrato con empresa de seguridad por S/ 77,6 millones

El Tribunal de Contrataciones del Estado dispuso dejar sin efecto la buena pro que el Ministerio Público otorgó a la empresa Protección y Resguardo S. A. (Protssa), para los servicios de seguridad y vigilancia en sus instalaciones de Lima y Callao por un periodo de dos años en sus instalaciones a un costo de 77,6 millones de soles.

De acuerdo con la resolución del tribunal, el Comité de Selección del Ministerio Público contrató a Protssa luego de descalificar sin fundamento a la compañía Pretorian Seguridad Integral ; no obstante, esta había presentado una oferta menor.

La firma Protssa propuso 77,6 millones de soles por los servicios requeridos, mientras que Petrorian presentó un monto de 74 millones de soles. La diferencia era de más de 3,6 millones de soles, monto con el que se pudo haber perjudicado al Ministerio Público.

El Comité de Selección del Ministerio Público aplicó un cuestionable criterio para descalificar a Petrorian y elegir la oferta más cuantiosa de Protssa, según la resolución del Tribunal de Contrataciones.

Para descalificar a Petrorian el comité se basó en un dato erróneo detectado en un documento presentado por esta empresa. Pero cuando ocurrió lo mismo con Protssa en otro concurso, el comité le dio la opción de regularizar los documentos e incluso le dio la buena pro.

En efecto, en un proceso convocado por la misma entidad para el suministro de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Ministerio Público en la región Loreto, el comité observó que Protssa había omitido señalar la fecha de inicio del servicio.

Pero el comité no descalificó a Protssa, sino que le dio la oportunidad de corregir la documentación. Luego de hacerlo, el comité le otorgó la buena pro por 32 millones de soles, mientras que su competidor Pretorian había ofertado 29,4 millones de soles. Esto es 2,4 millones menos.

En el caso del servicio de seguridad y vigilancia para Lima y Callao, cuando el comité del Ministerio Público detectó un error material en la documentación de Pretorian, no le dio la ocasión de enmendar el yerro. Simplemente descalificó a Petrorian y le dio la buena pro a la empresa Prottsa, que, como se ha indicado, su propuesta era la de mayor costo.

Resolución.

El Tribunal de Contrataciones precisamente observó que el Comité de Selección del Ministerio Público descalificó a Pretorian basándose en un defecto en una declaración jurada, pero que no afectaba la propuesta que había presentado, que era de menor costo respecto a Protssa. Sin embargo, el comité le dio a este proveedor la buena pro del contrato por 77,6 millones de soles.

“Es evidente que el error material no afecta la declaración (jurada de Pretorian), más aún cuando esta recoge una condición prevista en las bases del concurso, ni cambia el hecho de que se ha comprometido a prestar el servicio por 730 días calendario como establecen las bases integradas”, señala la resolución del Tribunal de Contrataciones.

“En el caso concreto (…), el error formal no altera el contenido esencial del documento, pues no contradice el plazo de ejecución propuesto, ni ninguna de las condiciones requeridas para el servicio”, apunta: “Quedando claro que el error en mención no afecta el contenido de la oferta (de Pretorian)”.

Por lo tanto, el Tribunal de Contrataciones declaró dejar sin efecto la decisión del Comité de Selección del Ministerio Público de no aceptar la propuesta de Pretorian Seguridad Integral y de admitirla para una nueva evaluación conforme a las normas.

También ordenó que se descalifique la propuesta de la proveedora Protección y Resguardo S. A. (Protssa), a la que el comité le había dado la buena pro.

Fuentes de la Gerencia General del Ministerio Público señalaron que acatarán como corresponde la resolución del Tribunal de Contrataciones.