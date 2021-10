Movimientos perfilan a sus candidatos en Arequipa para elecciones de 2022

Las tiendas políticas en Arequipa van perfilando a sus candidatos. El último domingo 3 de octubre venció la fecha para que, quienes busquen ser alcalde o gobernador, renuncien a un partido o movimiento para inscribirse y postular por otro. Es el caso de Harberth Zúñiga que se unió a las filas de Arequipa Transformación. El consejero regional es precandidato al gobierno regional. Zúñiga sostuvo que aún no se definió quienes son pre postulantes a vicegobernador. Más bien anunció que también se unieron al movimiento Sergio Bolliger, ex presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) – Arequipa y Paola Gonzáles, gerente de la Asociación Paz Perú.

Mientras que al partido Frente Esperanza (FE) se unió Gary Marroquín, quien ya compitió en anteriores elecciones a la comuna provincial de Arequipa. Será precandidato para el mismo cargo. El coordinador regional del FE, José Luis Hancco, confirmó que él será una opción en las elecciones internas para el gobierno regional.

En Juntos por el Desarrollo de Arequipa, su fundador Víctor Hugo Rivera, sostuvo que Gustavo Rondón, ex congresista y ex presidente del Comando Covid-19, se les unió. El médico sería la carta para la Región, mientras que para la provincial, Rivera nuevamente buscará ser el postulante en su movimiento. “Se han inscrito a nuestras filas 8250 personas. Habrá sorpresas”, sostuvo el ex árbitro.

Una de ellas es Nicolás Talavera, quien renunció al Partido Morado. Aún se desconoce a qué cargo se lanzará.

Miluska Olivera Mogrovejo, es la precandidata a la Región de Revalora, confirmó el fundador de ese movimiento regional, Freddy Lozano. “Estamos dando importancia a la cuota de género”, sostuvo en relación a su esposa, quien ya intentó ser congresista por Unión por el Perú, pero sin suerte. A la provincial el pre postulante es Percy Cornejo Barragán, actual alcalde de Mariano Melgar.

El secretario regional de Arequipa, Tradición y Futuro (ATF), Jorge Sumari, ratificó que la exgobernadora Yamila Osorio no postulará para los siguientes comicios. “En la reunión que mantuvimos nos confirmó que por compromisos académicos debe viajar a España”, indicó Sumari.

Con ello, la posibilidad de aparecer la figura de Javier Ísmodes suena fuerte. Militantes de ATF comunicaron que el excandidato a la Región, participa de las reuniones internas. “No puedo decir nada, ni negarlo ni confirmarlo”, sostuvo Sumari.

ATF cumple requisitos del Jurado

El presidente del comité ejecutivo de la agrupación política, Jorge Sumari, informó que lograron cumplir todas las exigencias del Jurado Nacional Elecciones (JNE) y son uno de los dos únicos movimientos regionales aceptados.

Agregó que la agrupación asegura que presentarán listas para cada uno de las jurisdicciones. “Este 6 de octubre vamos a actualizar recién la lista con los nuevos nombres y también de aquellas personas que decidieron retirarse del movimiento”.