Margot Palacios sobre chat de bancada de Perú Libre: “Son coordinaciones dentro de la democracia”

La congresista de la bancada de Perú Libre Margot Palacios se expresó sobre los chats protagonizados por los colegas de su partido que fueron publicados el pasado viernes 1 de octubre, en los que se aprecian posibles fricciones dentro de la agrupación política. Para ella, dichas discusiones representan “la mejor prueba” de que en la bancada oficialista “no hay imposiciones”.

“ Han hecho público algo interno que se coordina dentro de la democracia. Ahí (en el chat) no hay imposiciones, cada uno decía si aceptaba o no . (…) La mejor prueba de democracia es que dentro de ese grupo, si alguien estaba a favor o no, lo decía. No era una obligación que todos digan amén a lo que se escribía”, declaró para Exitosa.

Por otro lado, Margot Palacios afirmó que los miembros de Perú Libre expresan sus opiniones “sin imposición”, aunque rechazó que las referidas conversaciones hayan sido publicadas, ya que, para ella, constituye “un delito que se exponga algo privado e interno”.

“Lamento que este tipo de situaciones internas, particulares, en el seno de la privacidad, donde se comentaba y dialogaba, tenga que salir a los medios de comunicación” , añadió la congresista.

Betssy Chávez habla sobre los chats

En entrevista para La República, la congresista de la misma bancada Betssy Chávez, contra la cual se expresaron sus propios compañeros de bancada en los chats en cuestión, dijo que mantenía “una relación cordial” con ellos.

“ Siempre tengo una relación cordial. Tener opiniones diferentes no es sinónimo de ruptura. Algunos me llamaron y me expresaron su solidaridad” , explicó.

Sobre su relación con Vladimir Cerrón, comentó: “No hemos tenido diálogo hace bastante tiempo. De mi parte, es relación diplomática”.

El último viernes 1 de octubre, el portal Epicentro TV reveló una serie de chats de WhatsApp de la bancada de Perú Libre, donde se evidencian las pugnas y enfrentamientos entre sus integrantes.