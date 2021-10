Dina Boluarte sobre Iber Maraví: Congreso debe decidir si presenta censura o no

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, señaló que la censura del ministro de Trabajo, Iber Maraví, se encuentra en manos del Congreso, luego de que el Ejecutivo confirmara que no presentarán una cuestión de confianza por el titular del MTPE. Esto, por decisión del presidente Pedro Castillo.

“ El tema del señor Maraví está en manos del Congreso y es el Congreso que tendrá que estar presentando la censura o no, dependiendo de ello, nosotros como Ejecutivo nos estaremos pronunciando ”, precisó en TVPerú Noticias.

La también vicepresidenta de la República evitó pronunciarse más sobre la situación del ministro de Trabajo, Iber Maraví, y las declaraciones del primer ministro, Guido Bellido. “En las semanas pasadas se ha tocado mucho el tema del ministro Maraví y las opiniones de Bellido. Yo estoy aquí en una actividad de vida, en una actividad donde estamos viendo el trabajo de las mujeres”, dijo durante su visita por San Juan de Lurigancho.

Por otro lado, Dina Boluarte señaló que el trabajo en conjunto con la empresa privada “no significa que el presidente Pedro Castillo esté saliéndose de la ruta que se ha plasmado en campaña”. “ Solamente queremos afianzar tanto el sector privado como al Estado, y trabajar por el desarrollo de los que más lo necesitan ”, añadió.

Ejecutivo no presentará cuestión de confianza por Iber Maraví

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, anunció que el Ejecutivo no presentará una cuestión de confianza por el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y que la decisión fue tomada por el mismo presidente de la República, Pedro Castillo.

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, fue interpelado por el Congreso el pasado 30 de setiembre.