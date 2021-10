Guido Bellido: “Cuestión de confianza la hace el presidente del Consejo de Ministros”

El jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que aún no existe una decisión sobre un pedido de cuestión de confianza por Iber Maraví, pese a que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, informó que el Ejecutivo había desistido de este recurso por disposición del mismo presidente de la República, Pedro Castillo.

“Eso (lo dicho por Aníbal Torres) todavía se tiene que tomar en cuenta. Tal vez se haya dado una coordinación entre el presidente y el ministro, pero todavía no de manera conjunta. La cuestión de confianza la hace el presidente del Consejo de Ministros. Eso tiene que responder a una decisión unitaria del Consejo de Ministros y eso tiene que ser canalizado, planteado por el presidente de la República ”, indicó en declaraciones a la prensa.

El primer ministro indicó que las declaraciones de ministros no deben ser vistas como contradicciones dentro del Ejecutivo. “Es natural que un ministro tome una postura, pero no llevemos al desorden. (…) Yo le pido a la prensa... Porque cuando un ministro toma una decisión, comienzan a decir: ‘Hay contradicciones’. Son opiniones. Creo que hay que tomar como opinión ”, precisó.

En ese sentido, reiteró que no se ha dado un Consejo de Ministros para decidir una postura sobre una cuestión de confianza por el titular del MTPE, Iber Maraví. “ Es una opinión del ministro Torres. Nosotros tenemos ordinariamente los miércoles el consejo. Recién con el presidente hemos avanzado varios puntos. Hay varios temas que hay que abordar. El presidente puede decir a o b, y nosotros vamos a estar en esa línea”, enfatizó.

Dina Boluarte señaló que aún no existe una decisión en conjunto sobre una cuestión de confianza por Iber Maraví. Foto: La República

En esa misma línea, horas antes, la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, precisó que aún no existe una decisión definitiva sobre una cuestión de confianza.