Alva sobre cuestión de confianza: “Esperamos que el presidente Castillo cumpla con su palabra”

Durante un pronunciamiento a las afueras del Congreso de la República, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, señaló que esperan que el Ejecutivo no presente una cuestión de confianza por el ministro Iber Maraví, quien fue interpelado por sus presuntos vínculos terroristas, tal como lo aseguró esta mañana el ministro de Justicia, Aníbal Torres.

“ Esperamos que el presidente Castillo cumpla con su palabra de no presentar cuestión de confianza , como nos dijo a toda la delegación que fuimos ese día miércoles pasado. Saludamos las declaraciones del ministro de Justicia, que es el asesor legal y jurídico del presidente, en que se ha ratificado que el presidente y el Gabinete no va presentar cuestión de confianza”, precisó Alva.

Al ser consultada sobre las contradicciones del Ejecutivo, la titular del Legislativo señaló que “nadie quiere tener un presidente mentiroso, no ayuda a la gobernabilidad”. “ Nosotros no pensamos que el presidente es un mentiroso. Estamos aquí dando un mensaje de que queremos gobernabilidad trabajar en consenso y por la población ”, añadió.

María del Carmen Alva reiteró que en el caso de “encontrase una situación difícil” existen procedimientos en la Constitución, haciendo referencia a una moción de censura o vacancia presidencial. “A que lo hagamos o que se puede hacer, o que haya un consenso, pero eso existe en la Constitución. Queremos la verdad y queremos trabajar con el Ejecutivo. Si el Ejecutivo no quiere trabajar con nosotros, esa es otra cosa, pero nosotros estamos trabajando ”, dijo.

Contradicciones por cuestión de confianza

Esta mañana, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, aseguró que el Ejecutivo no presentaría una cuestión de confianza por Iber Maraví. “ No hay cuestión de confianza por el caso Maraví, ahí acaba el debate (…) Congreso de la República siéntanse tranquilos, no habrá eso, no hay el ánimo de perjudicar el Congreso ”, dijo a una radio local.

Sin embargo, horas después la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, indicó que las declaraciones de su colega habrían sido a título personal y que aún no existe una decisión definitiva.

Dina Boluarte contradice a Aníbal Torres sobre cuestión de confianza por ministro Iber Maraví. Foto: composición / La República