Betssy Chávez: “Que no se imponga una izquierda bruta y achorada”

La congresista de Perú Libre Betssy Chávez considera que el presidente Pedro Castillo evalúa varios escenarios, incluyendo la cuestión de confianza. Dice que, pese a las tensiones, no renunciará a Perú Libre y que quiere la unidad, pese a reconocer que hay una izquierda bruta y achorada.

Usted contó que el presidente Castillo les dijo que evaluará el uso de la cuestión de confianza, pero Maricarmen Alva aseguró que el jefe del Estado les negó que eso esté en su agenda. ¿Quién miente?

Con el presidente no se abordó en profundidad eso. Considero que está analizando varias circunstancias, no de que mienta a un sector u otro.

¿Debe Bellido hacer cuestión de confianza por Maraví?

Creo que ya tiene un pronunciamiento claro. Estoy a la expectativa de qué va a decir el presidente de la República.

Después de conocerse los chats de la bancada, ¿cuál es su relación con sus compañeros?

Siempre tengo una relación cordial. Tener opiniones diferentes no es sinónimo de ruptura. Algunos me llamaron y me expresaron su solidaridad.

¿Y con Vladimir Cerrón?

No hemos tenido diálogo hace bastante tiempo. De mi parte, es relación diplomática .

Ha dicho que el partido o se fortalece o desaparece. ¿De qué depende lo uno o lo otro?

De las decisiones que tomemos, de la madurez política, de saber articular con las grandes mayorías, con la gente que cree en este proyecto, de gobernar para todos los peruanos y no solamente para un sector.

Usted ha dicho que serían una izquierda que mire hacia el centro. Castillo ha dicho: “Aquí no hay centrismos”. ¿Hay discrepancia allí?

Lo indicaba sobre cómo hacer en el Congreso para lograr consensos. Que necesariamente debíamos tener consensos con el centro. Somos gobierno de izquierda, pero un temor es otro ‘humalazo’.

¿Parte del éxito de la segunda vuelta no fue una moderación del discurso, con usted como una vocera?

Somos un gobierno de izquierda. Para gobernar necesitamos consensos de diferentes fuerzas. Lo he dicho en primera vuelta, en segunda y después de las elecciones. Consensos necesitó Bachelet, necesitó Mujica, por ejemplo.

¿Ve a Vladimir Cerrón contento con un gobierno como el de Bachelet en Perú?

El compañero Cerrón es importante para el partido, pero el presidente es Pedro Castillo y la vicepresidenta, Dina Boluarte. Quien tiene que ver que el gobierno sea de izquierda, que cumpla y genere consensos es Pedro Castillo.

Vladimir Cerrón

Ha dicho que hay una izquierda bruta y achorada. ¿Cuánta izquierda bruta y achorada hay en Perú Libre?

Los extremos son malos. Yo hago un llamado a que la izquierda pueda apelar al racionismo. En Perú Libre somos un conjunto de izquierdas.

¿Usted es marxista-leninista?

No lo soy.

El ideario dice...

Eso lo indiqué. Por eso surgió el Plan Bicentenario, para explicar que no todos somos marxistas-leninistas. Si hay un sector que no quiere el Plan Bicentenario, allí sí habría un grado de inconsistencia.

¿Un sector de Perú Libre no quiere Plan Bicentenario?

Hay molestias. Pero seamos coherentes: pasamos a ser ganadores poniendo paños fríos a nuestro mensaje.

¿Es una posibilidad que usted se vaya, por ejemplo, al nuevo partido magisterial?

No tengo pensamiento de renunciar a Perú Libre, al contrario, pienso qué hacer para mejorarla y no sea directorio.

¿Hay riesgo de que la izquierda bruta y achorada genere otro fracaso de la izquierda en este gobierno?

Tengo esperanza de que no, de que vamos a lograr la gobernabilidad. Desde donde esté, voy a generar ese diálogo.