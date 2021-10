AAR: “El Gobierno de Castillo no es de derecha, izquierda o centro, es un mamarracho”

El presidente de la República, Pedro Castillo, reconoció que su Gobierno no posee una hoja de ruta, durante la presentación oficial de la segunda reforma agraria, en Cusco. Augusto Álvarez Rodrich cuestionó las declaraciones del gobernante quien alegó que “acá no hay que ‘voltéate a la derecha’, acá manda el pueblo, acá hay un gobierno elegido por los agricultores”, en referencia a su posición política.

El periodista sostuvo que es claro que Castillo Terrones no tiene rumbo y solo está conduciendo al país a un “abismo y desastre”. Además, señaló que, hasta el momento, no se sabe quién gobierna el Perú. si Vladimir Cerrón, mediante el primer ministro, Guido Bellido, o el ganador de las elecciones 2021.

“El presidente con mucha gracia y entusiasmo dice que su Gobierno no tiene hoja de ruta y es cierto no la tiene. Suena gracioso que el presidente reconozca que no tiene hoja de ruta”, manifestó.

El gran problema del jefe de Estado, según AAR, es el Ideario y Programa del secretario general de Perú Libre, que posee ideas radicales e inviables.

“Dice que su Gobierno no es de centro ni de derecha. Miren, el Gobierno de Pedro Castillo no es de derecha ni izquierda ni de centro, es un mamarracho, no es nada”, criticó.

A la vez, lamentó que personajes de izquierda defiendan la posición del profesor cajamarquino.

“Tiene un Gobierno que no va a ningún lado. El presidente dice cosas que son ciertas, su Gobierno no tiene hoja de ruta”, precisó.

Abuso de poder

Rodrich expuso algunos casos de abuso que poder que comprometen a personajes políticos. Por ejemplo, a Juan Carrasco, ministro del Interior, que impidió la revisión de control en el Aeropuerto Jorge Chávez para su seguridad y edecán.

Esta petición fue respaldada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que, mediante un oficio, solicitó a todos los aeropuertos del país exentar a Carrasco y su comitiva de los controles de seguridad.

Por otro lado, Iber Maraví, ministro de de Trabajo, utilizó las redes sociales de su cartera para defenderse de los cuestionamientos, que lo involucran con Sendero Luminoso, antes de presentarse en el Congreso de la República y responder el pliego interpelatorio.

Asimismo, el diputado Oswaldo de Rivero se encuentra instalado en la residencia de la Embajada del Perú en Washington, Estados Unidos. Sin embargo, aún no se oficializa su nombramiento.