Wilson Soto sobre PL de reforma agraria: “No hay un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo”

El congresista de la bancada de Acción Popular, Wilson Soto, se manifestó acerca de las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, durante la presentación de la segunda reforma agraria. Además, señaló que el jefe del gabinete no puede dejar entrever a la población que los congresistas no quieren aprobar un proyecto que no ha sido presentado.

“Es muy lamentable sus declaraciones porque yo he revisado la Comisión Agraria del Congreso de la República y no hay ni un solo proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, la pregunta es ¿qué vamos a aprobar? No hay que hacer entender a la población de que hay un proyecto de ley y nosotros no queremos aprobar” , declaró a Canal N. Además, indicó que el primer ministro debería cumplir un papel importante de dialogo entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Las declaraciones del primer ministro, Guido Bellido, se emitieron durante el lanzamiento oficial de la segunda reforma agraria, celebrada el último domingo 3 de octubre en el santuario Sacsayhuaman, en el Cusco, donde se resaltó la figura de los hombres del campo en medio de la pandemia del coronavirus.

“Si el Congreso no la aprueba (Ley de la segunda reforma agraria), que se regresen los congresistas y que la población escoja a otros congresistas”, dijo Bellido según una traducción del quechua al castellano. Luego de este mensaje, los asistentes pidieron con arengas que se cierre el Parlamento.

En ese sentido, el legislador Wilson Soto instó al titular de la PCM a ser un puente de comunicación entre los poderes de Estado para acabar con los conflictos.

Castillo: “Segunda reforma agraria no busca expropiar tierras”

El presidente de la República, Pedro Castillo enfatizó que la segunda reforma agraria no contempla la expropiación de tierras ni afecta a los derechos de propiedad.