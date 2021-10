Susel Paredes sobre hipotético cierre del Congreso: “No tengo problemas, siempre he trabajado”

La congresista de la bancada Somos Perú - Partido Morado Susel Paredes señaló que un hipotético cierre del Congreso, tema que abordó el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, no le afectaría personalmente al ya contar ella con un trabajo. Sin embargo, enfatizó que dicho escenario resultaría perjudicial para la estabilidad política del país.

“ No me voy a ir a ninguna parte. Si cierran el Congreso, siempre he trabajado. Soy abogada, no tengo problemas con eso. El problema no es mío, el problema es la estabilidad del Perú . No podemos estar cambiando de presidente cada seis meses. Invoco al Gobierno a que se comporte responsablemente. Sobre la reforma agraria, que mande su proyecto de ley”, indicó Susel Paredes, en diálogo con la prensa.

Las declaraciones del titular de la PCM se dieron durante el evento en el que se lanzó la denominada segunda reforma agraria, realizado el domingo 3 de octubre en la fortaleza Sacsayhuamán, en Cusco.

“Si el Congreso de la República no la aprueba (Ley de la segunda reforma agraria), que se regresen los congresistas y que la población escoja a otros congresistas” , exclamó Bellido ese día, según una traducción del quechua al castellano. Tras dicho mensaje, los asistentes gritaron: “Cierren el Congreso”.

Vocero de Perú Libre desestima las amenazas

Otro parlamentario que opinó al respecto fue el vocero de la bancada oficialista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, quien defendió la segunda reforma agraria y dijo que no daba importancia a un posible cierre del Congreso, ya que el proyecto del Ejecutivo era más importante.

“Felicito a Guido Bellido por la reforma agraria que plantea y que hay que desarrollar. Por otro lado, lo que haya dicho en temas que generen controversia no les doy importancia”, declaró a RPP en referencia a la advertencia anunciada por el primer ministro.