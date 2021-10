RMP sobre segunda reforma agraria: Uno espera una revolución, pero ofrecen más de lo mismo

Este domingo 3 de octubre, Pedro Castillo oficializó la segunda reforma agraria. No obstante, Rosa María Palacios advirtió que la propuesta es más de lo mismo.

“Uno ve esto de la segunda reforma agraria y espera una revolución en la tierra, pero están ofreciendo más de lo mismo”, criticó.

Según la abogada, la propuesta de Castillo Terrones (creación de un gabinete de Desarrollo Agrario y Rural, ajustes en la franja de precios y estudios para instalar una planta de producción de fertilizantes, se impulsará un programa de compras públicas de alimentos para la agricultura, protección y cuidado del agua y promover más asociatividad y cooperativismo entre los productores) revive lo impulsado por antiguos mandatos.

“Si uno examina la sustancia del discurso (de Castillo), no dice nada”, manifestó.

Por otro lado, RMP criticó las declaraciones del primer ministro, Guido Bellido, quien amenazó al Congreso de la República con una posible disolución si no apoyan la Ley de la Segunda Reforma Agraria.

Agregó que el anuncio de Bellido Ugarte no tiene ningún sentido, porque la única forma de disolver el Parlamento es mediante la caída de dos gabinetes y, de llegar a ocurrir, la conductora de RTV afirmó que primero el Legislativo vacaría a Pedro Castillo.

Los chats de Perú Libre

Las pugnas en la bancada de Perú Libre fueron reveladas por un conjunto de chats de WhatsApp publicadas por el portal Epicentro. Palacios señaló que las conversaciones develan cómo Vladimir Cerrón, secretario general del partido del lápiz, es quien mueve los hilos en esta agrupación política.

Las capturas de pantalla publicadas este último domingo demuestran cómo el primer ministro y congresista, Guido Bellido, cuestiona el trabajo de Pedro Francke, ministro de Economía y Finanzas; Aníbal Torres, ministro de Justica; y Dina Boluarte, vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Con la venia de Cerrón Rojas, el primer ministro también solicitó a la bancada oficialista exigir la renuncia de Óscar Maúrtua, canciller de la República por sus “desafortunadas declaraciones” durante su discurso en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso el martes 28 de setiembre.

“(Bellido) Fomenta que su propia bancada sabotee a sus propios ministros, yo nunca he visto una cosa igual. Cuando a un primer ministro no le gusta un ministro, habla con el presidente para que lo saque, pero él no puede o no quiere (…) Es un alarde de poder que no tienen, porque el señor Maúrtua sigue sentado en el lugar donde está, pero es una cuenta del trabajo interno de esta bancada”, dijo RMP.

Aunque la congresista Betsy Chávez, quien ha sido criticada por sus colegas por su moderación, alegó que son discrepancias, Palacios precisó que esto dista mucho de la verdad.

“Es un partido organizando un sabotaje al gabinete nombrado por el presidente invitado por ellos para que sea candidato presidencial. Hay dos grupos diferenciados: un grupo leal hasta la sobonería mayúscula a Vladimir Cerrón y otro grupo de maestros que están en otra historia”, indicó.