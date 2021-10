Pedro Castillo afirma que no existe una hoja de ruta

Por: Raúl Escobar

El presidente de la República, Pedro Castillo, se reafirmó en que no existe una hoja de ruta que pretenda cambiar la orientación de su gobierno. Lo precisó en su discurso sobre el lanzamiento de la segunda reforma agraria en la fortaleza de Sacsayhuamán, en Cusco.

“Compañeros, no podemos traicionar al pueblo, acá no hay una hoja de ruta, acá no hay un centrismo, acá no hay que ‘voltéate a la derecha’, acá manda el pueblo, acá hay un gobierno elegido por los agricultores; y por eso se necesita ratificarnos con firmeza que primero está el pueblo, en segundo lugar está el pueblo, en tercer lugar está el pueblo”, dijo con firmeza ante la algarabía de una multitud de campesinos que acudieron al acto.

Luego, agregó su compromiso para elaborar una nueva Constitución Política.

“Queridos compatriotas, por eso yo me ratifico, que así como el 28 de julio juramos por esa nueva Constitución, hoy a quién le corresponde hacerla entonces”, preguntó y recibió la bulliciosa respuesta que esperaba.

En la misma ceremonia intervino el premier Guido Bellido, quien se dirigió a los asistentes con un enérgico discurso en quechua. No dudó en amenazar al Congreso con cerrarlo si no aprueba una ley de reforma agraria, que aún no se conoce.

“Si el Congreso no la aprueba, que se regresen los congresistas y que la población elija a otros parlamentarios”, anotó soliviantando el ánimo de los campesinos.

Amenaza. Bellido abrió la posibilidad de cerrar el Congreso. Foto: Congreso de la República

A ellos les dijo que los que trabajan la tierra toleran poco y no le tienen miedo a nadie porque todos tienen dos manos, dos pies, dos ojos, una cabeza, y que siempre van a estar parados.

Y dirigiéndose al ministro de Agricultura, le ordenó hacer un plan claro sobre la cantidad de dinero que necesita para concretar la segunda reforma agraria.

En otro momento se refirió a los opositores de la derecha y señaló que son los que le piden al presidente Pedro Castillo que no insista con el tema de la nueva Constitución.

Fue entonces que lanzó la pregunta: “Hermanos trabajadores de la tierra, ¿qué quieren? A una voz gritaron “nueva Constitución”.

En Sacsayhuamán también estuvo el ministro de Trabajo, Iber Maraví. En una encendida alocución llamó a la población a estar preparados para las movilizaciones e impedir un posible el golpe de Estado, pues en su opinión algunos grupos de poder que controlan los medios de comunicación estarían detrás de esta posibilidad.

Maraví. Pidió defender al Gobierno ante un golpe de Estado. Foto: PCM

“Ahora continúa la tarea para impedir el golpe de Estado, para impedir a esos grupos de poder que controlan algunos medios de comunicación y que sin la más mínima vergüenza atacan, calumnian y difaman. El pueblo tiene que defender a su gobierno, hacer una defensa organizada (a través de) movilización y concientización”, anotó.

En tanto, el legislador Guillermo Bermejo insistió en que defenderán a Maraví frente a una eventual censura del Congreso. Dijo que no existe argumento legal y que aplicarán los mecanismos legales, incluida la cuestión de confianza.

