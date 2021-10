Marisol Pérez: ministro Maraví debe renunciar para evitar más crisis

Para la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, la renuncia del cuestionado ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, sería lo más “saludable” para evitar que se agrave un problema político en el país.

Hasta ayer, congresistas de bancadas como Fuerza Popular (24), Avanza País (10), Renovación Popular (9) y Podemos (5), mostraron su disposición de recolectar las firmas suficientes para aprobar una moción de censura en contra de Maraví, a quien se le cuestiona por sus vinculaciones pasadas con el terrorismo.

Para Pérez, hay varios escenarios posibles que se darían en los próximos días. Ve lejana una posibilidad de que el Ejecutivo presente una cuestión de confianza porque no llegarían a los votos mínimos dentro del gabinete y además cree que habrá un voto mayoritario de censura dentro del Parlamento. “Creo que la censura va a proceder, la conducta y mentira del señor Maraví no puede permitirse. Lo ideal sería que él renunciara antes, que el presidente (Pedro Castillo) lo saque del cargo y cambie de ministro”, señaló.

La jurista también consideró que quien debería dar un paso al costado y renunciar a su cargo, es el primer ministro Guido Bellido. “La renuncia de Maraví y Bellido sería el camino más inteligente. Creo que Bellido le está haciendo un daño terrible al presidente, no sólo por sus investigaciones por apología al terrorismo, sino porque constantemente está en contradicción populista de manera vergonzosa”, agregó.

Pérez Tello consideró finalmente que dentro del gabinete de ministros existe un divisionismo, pese a las negaciones de Guido Bellido.

Apoya recolección de firmas

La exministra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski llegó este domingo 3 de octubre a Arequipa para participar como invitada de algunas actividades organizadas por el Frente Demócrata Arequipa. Este grupo en la ciudad ha mostrado en las últimas semanas su rechazo a la recolección de firmas que pretenden conseguir algunos militantes de Perú Libre para instalar una Asamblea Constituyente.

Para Pérez Tello, esta no debería ser una prioridad del gobierno y menos en una situación actual de pandemia. “En un momento tan difícil como el que vivimos, no es constituyente porque no salimos de una dictadura. Se requiere de reglas, siempre se habla de Asamblea Constituyente, pero se dice qué se debe cambiar”, señaló.