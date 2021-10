Moción de censura contra Iber Maraví se presentaría este martes, según congresista Medina

El parlamentario de Renovación Popular, Esdras Medina, afirmó que este martes 5 de octubre se estaría presentando la moción de censura contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví. Según adelantó, ya cuentan con 46 firmas y el apoyo de legisladores de al menos cuatro bancadas.

“H oy están en reunión de voceros, el día de mañana se debe presentar [la moción de censura] (…) sin tener algún cálculo político. Debe ser censurado el señor Iber Maraví. Espero a ver qué hace, pues, el señor primer ministro, Guido Bellido, realmente va a cumplir, junto con el Ejecutivo, en presentar la cuestión de confianza o solamente es para hacer ruido político”, indicó en diálogo con RPP este lunes.

Cabe precisar que, el artículo 132 de la Constitución detalla que una moción de censura requiere ser propuesta por al menos el 25% del número legal de legisladores, es decir 33 de 130. Tras su presentación, el pedido debe ser puesto a votación entre el cuarto y décimo día natural.

Según Medina, lo que se estaría buscando es obtener todos los votos necesarios para censurar al ministro. La aprobación de una moción de censura requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas; es decir 66 de 130.

Moción de vacancia contra Pedro Castillo

Esdras Medina anunció que se encuentra evaluando plantear una moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, esto debido a que algunos integrantes del Ejecutivo deslizan la posibilidad del cierre del Congreso o la presentación de una cuestión de confianza por el ministro Iber Maraví.

“ Yo lo estoy analizando, porque como congresista sí podría presentar una moción de vacancia con todas estas cosas que están sucediendo en el Ejecutivo . (...) Voy a hablar primero con mi bancada, mañana tenemos reunión con la bancada y yo les voy a proponer que ya se debe presentar la vacancia”, sostuvo.

En la Ciudad Imperial, el presidente Pedro Castillo afirmó que no seguirá ninguna hoja de ruta hacia posturas de derecha o de centro. Foto: SEPRES

Sobre la segunda reforma agraria

El parlamentario de Renovación Popular indicó que el Ejecutivo no se ha reunido con los distintos sectores agrarios. “Ellos han ido a un lugar donde siempre han tenido presencia política, han estado primero en distintos lugares del Cusco, no tienen algo sólido, pero sí están presentando cosas que no van a prosperar o no se van a dar. Hay que analizar bien [la segunda reforma agraria] en el fondo qué es lo que pretenden”, manifestó.