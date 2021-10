Guillermo Bermejo: “Siempre en un gobierno hay encuentros y desencuentros”

El congresista de la bancada de Perú Libre Guillermo Bermejo descartó que existiera algún tipo de fractura o desunión dentro de la agrupación oficialista en el Congreso, luego de que se revelaran una serie de chats que dan cuenta de conflictos entre funcionarios del partido, tanto del Legislativo como del Ejecutivo. Según el legislador, se trata solo de “desencuentros”.

“ Yo creo que siempre en un gobierno hay encuentros y desencuentros . Lo he dicho varias veces. Si tenemos una costumbre la gente de izquierda, es que nos hablamos fuerte. Cuando hay desavenencias se habla, se conversa, se dicen las cosas. Creo que le hace bien a la democracia que existan las discrepancias . Lo terrible sería lo que hemos visto antes: todos calladitos y marchando como soldados al ritmo de la música de la corrupción”, declaró a la prensa.

En ese sentido, Bermejo recalcó que, mientras se señala el presunto fraccionamiento dentro de Perú Libre, existen otras bancas en el Congreso con miembros que ya renunciaron oficialmente a ellas.

“ Aquí, cuando se siente que hay diferencias se dice, pero al final se mantiene la unidad de siempre. Decían que nuestra bancada se iba a romper 20 veces y, más bien, han ido renunciando miembros de otros partidos a sus propias bancadas . Así que, dentro del clima de lo que la democracia permite, que es el debate y la discrepancia, nos mantenemos unidos”, acotó.

Respecto a las discrepancias que habrían entre una facción de la bancada del lápiz y la parlamentaria Betssy Chávez, Bermejo reafirmó que solo se trata de las diferencias que habría dentro de cualquier bancada y que una prueba de ello sería que la legisladora se mantiene con el grupo oficialista.

“La misma congresista Chávez ha salido a declarar que ella se mantiene en Perú Libre. Si la directamente afectada no se siente aludida, no se siente incómoda, yo no sé por qué hay gente que sufre más que ella” , continuó.

Luego, el preguntarle si en la bancada perulibrista “querían” a Betssy Chávez, señaló: “ No se trata de si querer o no. Somos una bancada. Nos tratamos con la corrección debida. Cuántas veces no habremos estado de acuerdo y se han dicho cosas, a veces subidas de tono, pero nos mantenemos unidos porque tenemos un propósito trascendental, que es hacer que este primer Gobierno de izquierda en el Perú sea un éxito”, detalló.

Finalmente, sobre las declaraciones de otros congresistas acerca de los chats de Perú Libre, en las que algunos acusaron intolerancia en cuanto a las opiniones distintas a los lineamientos del partido, Bermejo sostuvo: “Esa es la opinión de algunos, pero la opinión de algunos y una conversación bastante privada no determina el accionar de una bancada, tampoco la del Gobierno”.