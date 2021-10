Segunda reforma agraria provocaría un enfrentamiento mayor entre Ejecutivo y Congreso, según analistas

Por: Anais Coaquira

El presidente Pedro Castillo presentó formalmente la segunda reforma agraria, las medidas están orientadas al apoyo de la agricultura familiar, comunera y cooperativa; sin embargo, durante la ceremonia, el jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido, brindó un discurso en quechua donde lanzó una advertencia al Legislativo.

“ Si el Congreso no la aprueba (la Ley de la segunda reforma agraria), que se regresen los congresistas y que la población escoja a otros ”, señaló el primer ministro Guido Bellido, en la explanada del Parque Arqueológico Sacsayhuamán, en Cusco.

Para Luis Benavente, analista político y director de la Consultora Vox Populi, el mensaje del primer ministro Guido Bellido, durante el lanzamiento de la segunda reforma agraria, “hace más fuerte el enfrentamiento (del Ejecutivo) con el Congreso”. “ Prácticamente van desapareciendo los términos medios, hay un enfrentamiento político cada vez mayor ”, indicó en diálogo con La República.

En ese sentido, Benavente considera que no existe manejo del uso de modales democráticos si se analizan las actuaciones del titular de la PCM, Guido Bellido, y el ministro de Trabajo, Iber Maraví.

“ Son muy ‘chaveteros’, no guardan las chavetas, e intimidan de esa manera por así decirlo, y esto no es una buena manera de hacer política porque no hay respeto a la opinión diferente, porque toda acción genera una reacción”, manifestó.

En esa misma línea, el especialista en sociología política y profesor de la PUCP David Sulmont precisó que las declaraciones del primer ministro Guido Bellido “no son la mejor forma de iniciar una negociación política”, más aun teniendo en cuenta que la segunda reforma agraria podría haber tendido puentes de conciliación, al ser un tema que genera consenso.