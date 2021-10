Rosangella Barbarán contrató como asesora a mujer que ayudó en quema de evidencias contra Keiko

La congresista Rosangella Barbarán contrató como asesora a Shirley Montenegro Flores, quien en 2018 seleccionó documentos vinculados a los aportes de la campaña presidencial del 2011 de Keiko Fujimori que se encontraban en la casa de Ana Herz de Vega, ex secretaria nacional de Fuerza Popular y amiga íntima de Fujimori Higuchi. Los mencionados documentos fueron posteriormente incinerados a fin de que el fiscal José Domingo Pérez no tenga acceso a ellos, según reveló Luis Mejía Lecca, extesorero de la agrupación fujimorista.

Según el portal de Transparencia del Congreso de la República, Montenegro Flores percibió 7.789 soles en agosto de este año por su labor como “asesor II” en el despacho de Barbarán Reyes.

Shirley Montenegro Flores labora como asesora de Rosángela Barbarán. Foto: captura de Transparencia del Congreso

De acuerdo con el testimonio de 2019 de Mejía Lecca, Herz de Vega le ordenó destruir oficios del partido, que fueron retirados del local ubicado en jirón Los Morochucos . El lugar elegido para llevar a cabo la operación para obstruir a la justicia fue el domicilio de la exsecretaria de Fuerza Popular, recinto a donde fueron llevadas Shirley Montenegro Flores y Melissa Sánchez Bernaola.

“(Luis Mejía) Me pidió que lo acompañara a un lugar sin especificarme cuál (...), señaló que era por un tema confidencial y me pidió discreción, ya que se trataba de ver unos documentos. (...) También me dijo que iría Shirley Montenegro Flores. Nos encontramos en el punto y juntas nos trasladamos hasta la dirección. Como se demoraban en atendernos, nos comunicamos con Luis Mejía y nos dijo que iba a llamar a la señora Ana Herz de Vega para que nos atendieran . Ahí recién me entero que dicho inmueble era la casa de Ana Herz de Vega”, relató Melissa Sánchez.

Luego de elegir los documentos altamente incriminatorios, las dos mujeres procedieron a retirarse. “Estando en el primer piso me acerqué a unas gradas que dan al jardín. Lo mismo hizo Shirley (Montenegro). Desde ahí pudimos observar que Luis Mejía y Ana Herz conversaban en una zona donde está ubicado un horno o parrilla empotrada donde había fuego y se notaba que ellos dos estaban quemando algo. No podría precisar concretamente qué es lo que estaban quemando, pero definitivamente no se trataba de alimentos ”, agregó.

Montenegro trabajó antes en el Congreso

En 2019, La República dio a conocer que Shirley Montenegro Flores laboraba en el Congreso de la República como asesora II de la exparlamentaria Gladys Andrade Salguero, cuando seleccionó escritos incriminatorios que luego serían quemados por Luis Mejía y Ana Herz.

Dicha información fue confirmada con la página de Transparencia del Legislativo y el testimonio de Melissa Sánchez ante la Fiscalía.

“Sí, la conozco como amiga de Luis Mejía. La he visto eventualmente en los ambientes del Congreso. Tengo registro de haberla visto aproximadamente desde 2017. No mantengo ningún vínculo de amistad, pero sé que trabaja en el Congreso”, relató Sánchez Bernaola.