Lady Camones considera que el cambio de Constitución “es lo principal” en la agenda de Pedro Castillo

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, señaló que, para ella, lo principal en la agenda del presidente de la República, Pedro Castillo, es un cambio en la Constitución. Además, indicó que en Perú Libre ya están trabajando en ello. Asimismo, manifestó que el Parlamento busca “salir en defensa de los intereses del Estado”.

En diálogo con Canal N, la legisladora de APP fue consultada sobre si considera que la redacción de una nueva Constitución es lo fundamental en la agenda del jefe de Estado. Al respecto, la parlamentaria contestó que efectivamente “es lo principal. Es lo que ellos buscan. Y, como tal, están trabajando políticamente” .

“Yo creo que es sabido que todos los congresistas (de Perú Libre) que salen en semana de representación, salen a hacer un trabajo político. Lo están haciendo hasta, incluso, fuera de sus jurisdicciones. Se reúnen mucho con gente, hacen ofrecimientos. Ese es el trabajo político que a ellos se les ha encargado”, agregó.

PUEDES VER: Rosangella Barbarán contrató como asesora a mujer que ayudó en quema de evidencias contra Keiko

No obstante, indicó el Legislativo busca defender a la Nación. “ Lo que nosotros queremos es salir en defensa de los intereses del Estado. Debemos empezar a educar a la población, a decirle de una manera democrática y, sobre todo, objetiva qué es lo que se pretende y qué es lo que nosotros, como una oposición responsable, queremos”, dijo.

“Nosotros no queremos llevar al país al abismo ni a una crisis económica, donde el dólar siga subiendo o donde la canasta familiar sea diariamente la afectada”, prolongó.

APP aún no ha hablado sobre censura a Guido Bellido

Por otro lado, la congresista Lady Camones señaló que su grupo parlamentario ha decidido respaldar una eventual cesura al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, pero que “la censura a (Guido) Bellido como bancada aún no la hemos conversada ni tampoco la vacancia (presidencial)”, enfatizó.

PUEDES VER: Ya hay votos para la censura del ministro de Trabajo

“ (...) en el Congreso debemos actuar de una manera responsable. El apostar por una vacancia debería ser la decisión extrema que deberíamos tomar, siempre en defensa de la población, de la democracia y del Estado de derecho”, dijo.

“A mí me suena bastante irresponsable la postura que está teniendo el Ejecutivo de amenazar, de manera constante, con el ‘cierre’ del Congreso. Entonces, no es una postura democrática, no es actuar en beneficio de la población. En ese sentido, considero que el Congreso no debería tampoco caer en ese enfrentamiento irresponsable de que si uno me dice una cosa, yo le contesto en el mismo nivel. No es particularmente lo que yo espero”, concluyó.