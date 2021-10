El presidente Pedro Castillo evalúa retirar a Guido Bellido

Todo sigue igual hasta que el presidente Pedro Castillo se decida a hacer cambios en un gabinete que le ha traído más complicaciones que otra cosa.

El viernes en la noche, el jefe del Estado convocó a una reunión de emergencia con el equipo ministerial. La agenda no podía ser otra: discutir sobre una coyuntura que no le da tregua al Gobierno. La filtración de los chats de Perú Libre –publicados en Epicentro TV– le añadieron gasolina a la situación.

De acuerdo con lo que se pudo conocer, las diferencias entre el premier Guido Bellido y la titular del Midis, Dina Boluarte, se hicieron evidentes. Ambos discutieron. Había motivos, claro está. Ese chat de WhatsApp dejó en evidencia lo que parte de la bancada de gobierno –cercana a Vladimir Cerrón– piensa sobre la vicepresidenta. Además, las reacciones de Bellido en esa conversación sugieren que lo que Boluarte le despierta no es precisamente simpatía. Conocidos los chats, ese mismo día por la tarde, el programa Qali Warma, adscrito al Midis, corrigió en público al premier porque este sugirió que el programa debía repartir a los escolares conservas nacionales, algo que ya se viene haciendo.

Pero si alguien pensaba que la ocasión sería la propicia para que el jefe del Estado proponga un cambio de premier, no fue así. Y lo cierto es que tenía la excusa perfecta. No solo por lo de Boluarte. También porque en esos chats Bellido participa en la elaboración del comunicado de la bancada de Perú Libre (no apoyado de manera unánime), en donde se pedía la renuncia del canciller Oscar Maúrtua.

Lo concreto es que Bellido sigue, por ahora. Las personas consultadas no han sabido decir hasta cuándo. El Gobierno resulta impredecible en muchos sentidos y nadie se anima a ofrecer un pronóstico.

Sí se sabe que el cargo está en evaluación. El propio Castillo se lo dijo a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, la noche en que una delegación parlamentaria fue a Palacio a conversar preocupada luego de que Bellido dijera que la cuestión de confianza era una posibilidad frente a la eventual censura del ministro de Trabajo, Iber Maraví.

Ayer, el premier estuvo en La Convención, Cusco. Desde ahí dijo que a pesar de que la prensa busca separarlo del presidente Castillo, ellos trabajan juntos. “El presidente manda y yo obedezco, me dice anda allá, anda allá y yo estoy yendo a los diferentes lugares”, señaló.

El tema Maraví

Otro asunto que se conversó entre el presidente y los ministros es el relacionado con Maraví, contra quien se presentó una moción de censura luego de ser interpelado por sus presuntas participaciones en acciones terroristas en la década de los ochenta.

De acuerdo a lo que se intercambió el viernes en la noche, la mayoría de los ministros está en contra de recurrir a la cuestión de confianza.

Iber Maraví, María del Carmen Alva, Congreso

En ese escenario le quedan dos opciones a Castillo: o cambia a Maraví antes de una censura que parece inminente o espera a que el Congreso decida. Quizás la segunda sea la salida que prefiera. Sacarlo podría ser interpretado entre la base magisterial como una deslealtad. De hecho, el mismo viernes, antes de los ministros, el mandatario recibió a una amplia delegación de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenate). Lo que se conversó se puede leer en el recuadro. El Fenate impulsa el proceso de inscripción del Partido Político Popular y Magisterial, donde el presidente podría encontrar cobijo.

Así transcurren las cosas en el Ejecutivo. Castillo no termina de convencerse de mover sus fichas para intentar darle algo de oxígeno a su Gobierno y a sí mismo. En tanto, hoy presentará en sociedad lo que se ha bautizado como la segunda reforma agraria. “Dinamizará la producción y la agricultura familiar con protagonismo de las mujeres”, escribió en sus redes la ministra de la Mujer, Anahí Durand.

Y acá no pasó nada.

Fenate: “El presidente tiene las puertas abiertas”