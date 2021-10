Pedro Castillo: “Acá no hay una hoja de ruta, acá no hay que ‘voltéate a la derecha’”

El presidente de la República, Pedro Castillo, reiteró su posición sobre una posible hoja de ruta en su Gobierno, durante el lanzamiento de la segunda reforma agraria que se realizó este domingo en Sacsayhuamán, Cusco, donde además participó el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y otros funcionarios del gabinete. El mandatario aseguró que en su gestión el Ejecutivo va a respetar su posición de izquierda y no se va a voltear “a la derecha”.

“ No podemos traicionar al pueblo, acá no hay una hoja de ruta, acá no hay un centrismo, acá no hay que ‘voltéate a la derecha’, acá manda el pueblo, acá hay un Gobierno elegido por los agricultores y por eso se necesita ratificarnos con firmeza que primero está el pueblo, en segundo lugar está el pueblo y en tercer lugar está el pueblo”, aseveró Castillo Terrones en su discurso desde Sacsayhuamán.

“El pueblo unido, cuando ellos digan en tal sitio está la corrupción, no le pongamos sombras. Abramos el espacio y de una vez por todas echemos y sancionemos a estos actos de corrupción”, agregó.

Asimismo, el jefe de Estado aseguró que esta segunda reforma agraria “es un clamor del pueblo” y no tiene como propósito expropiar las propiedades de ningún ciudadano.

“ Quiero dejar muy claro que esta segunda reforma agraria y este clamor de pueblo no busca expropiar tierras, ni afectar derechos de propiedad de nadie (…) falso, es totalmente falso. Planteamos cambiar la forma de gobernar, que el Estado se ponga al servicio de nuestros agricultores familiares, relegados durante décadas”, indicó el mandatario.

Anuncia un gabinete de desarrollo agrario

El primer anuncio que hizo el presidente Pedro Castillo, en referencia a la segunda reforma agraria, fue a la conformación de un gabinete de desarrollo agrario y rural, el cual estará presidido por él.

“Este gabinete estará conformado por los ministerios productivos de Infraestructura y Desarrollo Social y contará con la participación de representantes de los gobiernos regionales y locales. Desde acá se diseñará y se impulsará las políticas para el desarrollo rural y agrario de nuestro país”, añadió.