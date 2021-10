Yarrow: Es claro que Castillo quiere cerrar el Congreso y llamar a asamblea constituyente

Este domingo 3 de octubre, durante el lanzamiento de la segunda reforma agraria, el presidente de la República, Pedro Castillo, ratificó el compromiso de su Gobierno para elaborar una nueva Constitución Política. El anuncio ha reavivado críticas en la oposición, y en esa línea la congresista de Avanza País Norma Yarrow aseguró que Castillo Terrones tiene planeado el cierre del Congreso y convocar una asamblea constituyente.

La legisladora aseguró que el discurso brindado por el mandatario desde la ciudad de Cusco es una “declaración abierta de enfrentamiento” por parte de una “trilogía” conformada por él, el primer ministro Guido Bellido y el interpelado titular del MTPE, Iber Maraví.

“El presidente no tiene palabra, porque él ha dicho que el tema del voto de confianza no estaba en agenda, que el cierre del Congreso no estaba en agenda, él hablaba de un tema de gobernabilidad, pero es claro que lo que hoy ha mostrado ante el país es que quiere definitivamente cerrar el Congreso, llamar a la asamblea constituyente”, declaró en entrevista con el dominical Panorama.

Yarrow Lumbreras manifestó ello tras afirmar que el dignatario Castillo engañó a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, al decirle que el mecanismo de la cuestión de confianza no estaba en la agenda del Poder Ejecutivo.

Caso Maraví

La congresista coincidió con la información publicada por La República: ya hay casi la cantidad de votos necesarios para censurar al ministro de Trabajo, Iber Maraví. “No tiene solvencia moral para ser ministro de Trabajo. Él hace apología al terrorismo”, sostuvo.

Sobre el cierre del Parlamento mencionó que es algo “impredecible”, pero que harán todo lo posible para que ello no ocurra y adelantó los planes de este poder del Estado. “Ya hemos interpelado, vamos a censurar (...) y si es necesaria la vacancia, la vacancia”, sentenció.

