Alex Paredes sobre cuestión de confianza: “Es consecuencia de una conducta obstruccionista”

El parlamentario de Perú Libre, Alex Paredes, se refirió al posible planteamiento de una cuestión de confianza por parte del Ejecutivo ante el Congreso y consideró que se podría dar como respuesta a la conducta obstrucionista del Legislativo. Paredes afirmó que las razones para interpelar al ministro de Trabajo, Iber Maraví, se han desvirtuado y que las motivaciones reales tienen como finalidad la censura.

“ Es una alternativa democrática como consecuencia de una conducta obstruccionista de algunos congresistas que utilizaron un recurso parlamentario , y al haberse desvirtuado las razones que motivaron esa interpelación, en realidad están demostrando que mintieron al pueblo peruano porque utilizaron ese medio para hacer otra cosa diferente, que es, en este caso, la censura”, dijo el parlamentario en declaraciones para Exitosa.

Asimismo, se refirió a los presuntos chats de la bancada de Perú Libre, en donde se habría deslizado la posibilidad de la renuncia de la parlamentaria Betssy Chávez por afirmar que no pertenece a una izquierda radical.

“Yo siempre digo que el Estado de derecho te permite la libertad de opinión. Cada quien tiene sus formas de expresarse, a otros les parece incómodo, pero es parte del ejercicio humano. Yo creo que ella no debe renunciar , pero yo no puedo cuestionar sus opiniones, no soy quién para juzgarla. A mí en lo mínimo me incomoda. Por lo demás, no tengo nada que cuestionar”, expresó.

“Discrepancias hay, pero no habrá ruptura”, dicen en Perú Libre

La congresista Betssy Chávez, atacada en los chats de miembros del partido de Perú Libre, hechos públicos el último viernes por Epicentro TV, confirmó que existen “discrepancias” en la bancada de Perú Libre (PL).

“Nos hemos reunido todos los congresistas de la bancada. Hay discrepancias. Yo tengo discrepancias no de ahora, de hace bastante tiempo atrás, pero las discrepancias no significan ruptura. Cada bancada tiene discrepancias, pero tenemos que avanzar”, sentenció.