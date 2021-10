Montoya tras reunión con Castillo: “El presidente dijo textualmente ‘no voy a disolver el Congreso’”

Jorge Montoya, congresista y vocero de Renovación Popular, brindó más detalles sobre la reunión que mantuvo una comisión de parlamentarios el último miércoles con el presidente de la República, Pedro Castillo, luego de que el primer ministro Guido Bellido anunció “de ser necesario” presentará una cuestión de confianza para mantener en el cargo al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Íber Maraví. Montoya precisó que el mandatario dijo en el encuentro que no disolverá el Congreso de la República.

En declaraciones a RPP, el portavoz de Renovación Popular afirmó que el jefe de Estado no se refirió a la eventual cuestión de confianza por Maraví Olarte, tal como sostuvo la presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva.

“ El presidente dijo textualmente ‘no voy a disolver el Congreso’, esa fue la palabra que empleó. (De la cuestión de confianza) no dijo nada . (...) Del balance que existe entre los poderes, de eso sí se habló, de los balances entre el Poder Ejecutivo y el primer poder del Estado, el Congreso, que existen mecanismos para mantener ese balance. De eso se habló”, señaló.

En relación a una moción de censura contra el titular del MTPE, el parlamentario aseguró que aún no es presentada debido a que siguen recolectando rúbricas. No obstante, de acuerdo con fuentes de la República, el sector de la oposición en verdad estaría esperando que la cuestionada ley que interpreta la cuestión de confianza sea promulgada por Pedro Castillo o por insistencia, a fin de que el Ejecutivo no utilice esta figura.

“ El tema real acá que está sucediendo es que no quieren cambiar al ministro de Trabajo, lo están defendiendo y nosotros vamos a proceder con la censura . Eso es claro ya lo hemos dicho. No lo hemos presentado aún porque queremos tener todas las firmas que se puedan para que vea el presidente la voluntad manifiesta del Congreso del cambio del ministro”, agregó Montoya.

Bellido no está calificado para ser primer ministro, afirma Montoya

Jorge Montoya también se refirió a los chats a los que tuvo acceso Epicentro TV en los que se revela que el titular de la PCM, Guido Bellido, ordenó a la bancada de Perú Libre publicar un comunicado en el que se pida la renuncia inmediata del canciller Óscar Maúrtua y el vicecanciller Luis Enrique Chávez.

PUEDES VER: Guido Bellido confabula contra los ministros cercanos a Pedro Castillo