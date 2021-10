Keiko Fujimori sobre Guido Bellido: “Es dinamita contra nuestra democracia”

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, cuestionó la permanencia de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial indicó que la presencia del primer ministro le “parece nefasta”, por lo que se manifestó a favor de una censura.

“Es dinamita contra nuestra democracia (…). Pienso que debe ser censurado de manera inmediata. Es lamentable que el presidente Castillo no diga nada, no hace cambios. Entonces, si él no se atreve a hacer los cambios, el Congreso tiene que tomar decisiones y así se hará ”, señaló.

Además, la lideresa fujimorista calificó a Guido Bellido de misógino y machista. “ Maltrata a las mujeres y se burla de la prensa. Divide a los peruanos ”, dijo.

Esta no es la primera vez que Keiko Fujimori ha cuestionado abiertamente al primer ministro, Guido Bellido. La semana pasada se pronunció sobre la postura del titular de la PCM sobre el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y un eventual pedido de cuestión de confianza “de ser necesario”.

“El Congreso debe actuar con firmeza en defensa del país (…). No hay espacio para cálculos políticos o personales sobre pisar palitos o balas de plata, el Perú necesita una respuesta firme ahora”, precisó.

Ministro Iber Maraví querellará a Keiko Fujimori

Durante su presentación ante el pleno del Congreso, Iber Maraví reafirmó que querellará a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, por asegurar que él participó de acciones terroristas.

“Señora Keiko Fujimori, usted, que actualmente está acusada por el Ministerio Público, tendrá que demostrar ante la justicia sus afirmaciones cuando se refiere a mí como acusado de participar activamente en actividades en atentados de Sendero Luminoso. Prepárese porque la voy a querellar”, apuntó.