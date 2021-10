Segundo Vásquez sobre ministro Maraví: “No tiene cargo, pero sí pertenece a Fenate Perú”

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Íber Maraví, quien recientemente fue interpelado en el Congreso, pertenece a Fenate Perú (Federación Nacional de Trabajadores de Educación del Perú) y, meses antes de asumir funciones en el MTPE, ocupó el cargo de secretario general de Ayacucho, según informó Segundo Vásquez, secretario general de este gremio.

“Actualmente no tiene cargo. Antes del ministerio, meses antes, era secretario general de Ayacucho. En este momento no tiene ningún cargo, pero sí pertenece a Fenate Perú. Supongo que cuando deje las funciones políticas que le han encomendado (…) va seguir integrado a Fenate Perú”, precisó en Radio Exitosa.

Además, consideró que el ministro de Trabajo, Íber Maraví, debe ser juzgado por sus actos y sentencias, pero “se debe sancionar con pruebas, no con acusaciones”.

Por otro lado, Segundo Vásquez enfatizó que Fenate Perú no tiene vínculos con el Movadef (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales) ni con Sendero Luminoso. “ Nosotros somos una organización gremial, no somos movimiento político, no somos partido político. (…) Nosotros no tenemos orientación política definida”, añadió.

Asimismo, explicó que son conscientes de que algunos movimientos políticos van a querer penetrar las organizaciones gremiales, como Fenate Perú, y si bien puede existir “simpatía”, ninguno de sus integrantes “tiene alguna sentencia o resolución donde haya cometido delitos de terrorismo y que esté privado de hacer una vida social”.

“ ¿Sendero Luminoso querrá entrar a las organizaciones gremiales? De hecho que sí, pero nosotros descartamos. (…) Miren quiénes integran el comité de Ejecutivo Transitorio, los que nos hemos inscrito y ahí no hay gente vinculada políticamente al Movadef ni Sendero Luminoso”, recalcó.

Fenate Perú se reunió con el presidente Pedro Castillo

Segundo Vásquez, secretario general de Fenate Perú, detalló que, en la última reunión, realizada en la víspera, con el presidente de la República, Pedro Castillo, se discutió sobre la orientación del Ministerio de Educación y el plan de emergencia de educación que ellos le han presentado.

“Ese plan tiene las alternativas en todas las áreas de la educación, no solo en la cuestión reivindicativa, sino en todo lo que tiene que ver en la educación. (…) El ministro Cadillo en su plan no dice que hay que reorganizar la sede del Ministerio de Educación”, manifestó.