Guido Bellido: Nos quieren dividir a mí y al presidente, pero no saben que todos los días estamos juntos

El presidente de Consejo de Ministros, Guido Bellido, llegó este sábado a Cusco para participar en la Mesa de Desarrollo en Quillabamba a petición de los dirigentes de la FEPCACYL y autoridades de La Convención.

En su arribó al campo deportivo de la Universidad de Quillabamba, donde se desarrolló el evento, Bellido se dio un baño de popularidad y luego se dirigió a la población con un discurso en quechua.

En este pronunciamiento, el primer ministro acusó a la prensa de no informar con la verdad y de intentar generar una pelea entre él y el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Seguramente la prensa nacional se pregunta qué he dicho. Algún día aprenderán lo que hablamos. Más bien, que no mientan. Ellos nos quieren dividir a mí y al presidente de la República, pero ellos no saben que todos los días estamos juntos. El presidente manda y yo obedezco. El presidente me dice anda allá, anda allá, y yo como un hombre que obedece estoy por aquí, por allá. No sirve de nada lo que ellos hacen. No sirve de nada lo que me insultan, lo que mienten. Ellos nunca entrarán al corazón de la gente”, manifestó.

El titular de la PCM también aprovechó para dirigirse al Parlamento. “ Congresistas ponen trabas, aceite al suelo para resbalar. Pero no podrán con nosotros. Desde aquí les decimos que no se metan con el pueblo, no podrán con el pueblo”, dijo en su discurso en quechua.

Asimismo, insistió en temas como renegociar con Camisea, la reestructuración de Enaco, construcción de ferrocarril a Quillabamba.

Concluido su discurso, diferentes dirigentes y autoridades presentes en la mesa de desarrollo le hicieron llegar sus demandas. En tanto, el público asistente gritaba: “Nueva constitución, el gas para el pueblo”.