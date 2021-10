Sigrid Bazán: “Ahondar esta crisis política tratando de interpelar no es el mejor camino”

La congresista de Juntos por el Perú Sigrid Bazán adelantó que la posición de sus homólogos en el Congreso responde a la interpelación de algunos ministros del Gobierno de Pedro Castillo. La parlamentaria, quien se mostró en contra de la reciente moción de censura que promueven contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, dijo a través de sus redes sociales que “ ahondar esta crisis política, tratando de interpelar sin escuchar, no es el mejor camino ”.

La parlamentaria, en una entrevista en Exitosa, no dudó en afirmar que existe una clara intención de buscar incluso la moción de censura contra varios integrantes del Consejo de Ministros. De esta manera, cuestionó que Iber Maraví sea el primer ministro (censurado) de todos los que al Congreso se le “antoje”.

“ Yo creo que está mal trata de plantear este tipo de interpelaciones, ya algunos congresistas adelantaron que iban a ir ministro por ministro, pero no solo interpelar, sino censurar . A mí lo que no me gustaría es que el señor Maraví, por mayoría de bancadas, sea censurado y que esto sea el primero de todos los que al Congreso se le antoje. Yo creo que esa no es la forma de gobernar. Ahondar esta crisis política, tratando de interpelar sin escuchar, no es el mejor camino”, señaló la parlamentaria.

Congreso a favor de la censura

Los partido políticos de Renovación Popular y Avanza País promovieron una moción de censura en contra del titular del MTPE. La medida tiene un respaldo de 40 congresistas, quienes firmaron el documento tras escuchar en el hemiciclo los descargos de Iber Maraví por sus vínculos con Sendero Luminoso y la organización prosenderista Conare-Sutep.

En esa línea, este sábado 2 de octubre, la bancada de Alianza para el Progreso también acordó respaldar la censura tras sostener una reunión partidaria con César Acuña, presidente y fundador de la agrupación política.

De esta manera, para censurar al ministro son necesarios 66 votos. De acuerdo con los promotores de la iniciativa, se contaría con los de Fuerza Popular (24), Avanza País (10), Renovación Popular (9) y Alianza para el Progreso (15), que harían un total de 58. Solo les faltarían ocho votos.