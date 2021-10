Congresista Karol Paredes: “Guido Bellido e Iber Maraví tienen que estar fuera del Gobierno”

La congresista de Acción Popular y presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, en declaraciones para La República, adelantó que diversas fuerza políticas del Congreso le han expresado nuevamente su disconformidad al jefe de Estado, Pedro Castillo, por la presencia del primer ministro, Guido Bellido y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, en el Gobierno.

“ Guido Bellido (primer ministro) e Iber Maraví (ministro de Trabajo y Promoción del Empleo) tienen que estar fuera del Gobierno . La posición es clara desde que fueron designados por el presidente Pedro Castillo. Este sentir del Congreso se lo hemos hecho llegar al mandatario, ya queda en él si toma las acciones correspondientes sobre el pedido de la mayoría del Parlamento”, apuntó.

La acciopopulista indicó, además, que la secuencia de chats de la bancada de Perú Libre en la que se evidencia cómo Guido Bellido se confabula con los congresistas de su agrupación política para atacar a los ministros cercanos al presidente solo demostraría la falta de capacidad para ocupar el cargo de la presidencia del Consejo de Ministros.

“En todo grupo de WhatsApp se habla con cierta ligereza, eso lo entendemos, pero lo que no se explica es la forma cómo se dirige a los otros miembros del gabinete que preside (…). Creo que eso demuestra que no está preparado para estar en el cargo porque no hay dirección desde la cabeza (titular de la PCM). Los trapos sucios se lavan en casa y no se ventilan”, enfatizó.

No se descarta investigación contra Bellido

La parlamentaria Karol Paredes dijo que la comisión que preside todavía no recibe ninguna solicitud de las bancadas políticas pidiendo el inicio de una investigación contra Bellido por las recientes revelaciones en el WhatsApp de Perú Libre. Afirmó que, de llegar un documento formal, el grupo de trabajo evaluará la información a fin de tomar una decisión.

“Hasta el último viernes no llegó ningún documento a la Comisión de Ética, de llegar la solicitud se tendrá que evaluar, pues no se puede adelantar una opinión sobre el tema si no hay un decisión en consenso”, apuntó.