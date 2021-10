Betssy Chávez: Hay discrepancias en Perú Libre, pero no han significado ruptura

La congresista Betssy Chávez, de Perú Libre, se pronunció tras la difusión de los chats de su grupo parlamentario y lamentó que estos se hayan dado a conocer. Sostuvo que en la agrupación perulibrista existen discrepancias, pero no rupturas, e indicó que ella no cree que el secretario general del partido del lápiz, Vladimir Cerrón, tome la iniciativa en la bancada.

“Tenemos que trabajar por la gobernabilidad. Hay leyes que tenemos que trabajar. Yo espero que disminuya el ruido político. Lamento que hayan salido comunicaciones al interior de mi agrupación política , pero de nuestra parte vamos a seguir trabajando por la gobernabilidad de Pedro Castillo”, declaró Chávez en diálogo con la prensa, tras reunirse con el presidente.

“Nosotros nos hemos reunido con todos los congresistas de la bancada. Hay discrepancias, yo tengo discrepancias, no de ahora, de hace bastante tiempo atrás. Pero las discrepancias no han significado ruptura. Al contrario, creo que cada bancada tiene discrepancias, pero tenemos que avanzar. Hay posiciones, a veces, que nos ponen en posiciones diferentes”, agregó.

Asimismo, la parlamentaria aseveró que en la reunión con el jefe de Estado no hablaron sobre los chats que dio a conocer Epicentro TV porque “no son temas que debe abordar el interés nacional”. Además, no quiso comentar sobre el primer ministro Guido Bellido.

“Yo no voy dar ninguna opinión de premier. Las cosas que yo le digo a él se las digo en todo caso en Palacio o lo hemos conversado en persona. No tengo por qué exponer públicamente que hablo con él. La verdad que no merece mayor atención para mí”, dijo.

Chávez no considera que Cerrón toma la iniciativa

Por último, se refirió al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien deja notar su influencia en los chats de la bancada del lápiz e, incluso, manda la lista de leyes que los congresistas deben impulsar.

“Yo no considero que él tome la iniciativa de la agenda (de Perú Libre en el Congreso). En mi caso, yo he presentado proyectos de ley de mi autoría. No sabría decirte si algún colega toma en consideración los proyectos de ley que pueda recomendar otra persona. Yo no he tomado, en todo caso, la consideración que haya enviado otra persona”, concluyó la parlamentaria.

El nombre de Betssy Chávez aparece en los chats de Perú Libre y se evidencia un acoso político hacia ella por parte de ciertos congresistas de la agrupación.